Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь» хорошо показал себя по итогам госиспытаний и вскоре заменит в российской армии устаревшие С-300П и С-300ПС.

С-300П и С-300ПС в Вооруженных силах РФ достаточно много – около полусотни. У этих комплексов уже истекли все сроки службы. Их сменит С-350 — система объектовой противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности с повышенным боекомплектом».

Новый ЗРК С-350 состоит из самоходной пусковой установки, всеракурсного радара с электронным сканированием пространства, а также командного пункта на базе шасси специального автомобиля БАЗ.

Установка оснащается двумя типами ракет, в том числе средней дальности, аналогичных ракетам С-400. Первые ракеты — 9М100 — предназначены для поражения любых аэродинамических и баллистических объектов на расстоянии 120 км. Вторые — 9М96 — могут перехватывать цели на дальности 15 км.

Как отмечают эксперты, «Витязь» в этой модификации соответствует комплексам малой дальности. Он поражает цели, летящие со скоростью до 1000 м/с. Это в основном низколетящие объекты: крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, барражирующие боевые блоки.

«Витязь» впервые был представлен на форуме «Армия-2019». Основным его достоинством является способность поражать низколетящие цели. Таким образом, он явится важнейшим дополнением к ЗРК - комплексам дальнего действия, таким, например, как С-400 и разрабатываемому С-500. Все это значит, что Россия будет обладать многоэшелонированной системой ПВО и ПРО, способной эффективно отражать атаки любого потенциального противника.