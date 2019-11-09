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Супероружие России. На что способны беспилотники«Охотник» и «Корсар»?

9 Ноября 2019 75 0 Наука и технологии
Супероружие России. На что способны беспилотники«Охотник» и «Корсар»?

Беспилотная авиация становится грозным оружием. И это было продемонстрировано в сентябре во время налета «беспилотников» на два объекта компании государственной компании Saudi Aramco на крупных нефтяных месторождениях Саудовской Аравии в Абкайке и Хурайсе.

Примечательно то, что американские ЗРК «Пэтриот» ничего поделать с этим не смогли. Поэтому вполне закономерно, что Владимир Путин во время своего визита к саудитам, предложил им приобрести российские комплексы С-400 или новейшие С-350.

Но это системы обороны. А есть ли в России беспилотная авиация? Да, есть. И на форуме «Армия – 2019» были продемонстрированы ее новейшие образцы - аппараты «Охотник» и «Корсар». Их поставки в российские войска пока не начались, но это дело ближайшего времени. Потому что все испытания уже завершились.

«Корсар» — российский средний разведывательный летательный аппарат малой дальности. Он предназначен для ведения воздушной разведки и аэрофотосъёмки местности, патрульных полетов, мониторинга окружающей среды на дальности до 120 км от наземного пункта управления. Хотя при этом, он может нести на себе и некоторые системы вооружения.

Вот как он выглядит в полете и вот что может творить

Другое дело – «Охотник». Это – настоящий монстр. Его длина – 14 метров. Размах крыла – 19 метров. Взлетная масса – 25 тонн. Максимальная скорость – 1400 километров в час. Дальность полета – 6000 километров. «Охотник» может нести на себе от 2,8 до 8 тонн различного вооружения – бомбы, крылатые ракеты. Так что никому мало не покажется.

Посмотрите, как летает это чудо.

Таким образом, можно констатировать, что российская беспилотная авиация ни в чем не уступает мировым аналогам, а, может быть, и превосходит их.

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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