Стреляют в Москве, обмен пленными на Донбассе может состояться, наука в России, ФАС против Мегафона 269 0 Итоги дня

Опять стреляют. В Москве. На кондитерской фабрике. Конфеты, что - ли не поделили? Или как?

Обмен пленными вот – вот состоится. Это – Украина и Донбасс. Неужели процесс пошел? Пора бы уже в землю ружья зарыть. А там, как-нибудь, разберемся.

Российская фундаментальная наука. То ли жива, то ли мертва. Реформа РАН произошла в 2013 году. Четыре года прошло. Подведем некоторые итоги.

Стало известно, сколько российские регионы (ну, не регионы, а живущие там люди,) получат от правительства за повышение рождаемости. Сначала, за первого ребенка. А там, глядишь, и дальше дело пойдет. Рабочие руки нам нужны!

ФАС против »Мегафона». Чем закончится дело о международном роуминге этого оператора? Ждите окончания расследования.

Везет бюджетникам в Якутии. Им на повышение зарплат в следующем году дополнительно выделят около 9 миллиардов рублей. Вот почему так? Кому-то миллиарды, а кому-то ничего.