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Стали меньше рожать и больше умирать. Что происходит в России с демографией в 2018 году

31 Октября 2018 331 0 События и факты
Стали меньше рожать и больше умирать. Что происходит в России с демографией в 2018 году

За десять месяцев текущего года, в сравнении с прошлым, в России снизился уровень рождаемости, сообщает Росстат. По данным статистического ведомства, за указанный период родилось на 5% меньше детей. Эксперты считают, что все это последствия «волны» малочисленных родителей, которые родились в девяностые. Однако есть и другие причины – экономические.

Неутешительная статистика

В период с января по сентябрь 2018 года в России родилось 1,21 млн детей. За этот же период 2017 года на свет появилось чуть больше – 1,27 млн новорожденных. Таким образом, согласно данным статистики, снижение рождаемости в нашей стране составило 4,8%.

При этом количество умерших за тот же период увеличилось на 0,4%, и достигло отметки в 1,383 млн человек против 1,377 млн в 2017 году. Основываясь на этих цифрах, естественная убыль населения составила порядка 173 тыс. человек, в то время как за десять месяцев 2017 года она была на уровне 106 тыс.

Самый большой уровень рождаемости зафиксирован в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Дагестане и Татарстане. Однако здесь же зафиксирована и наибольшая смертность.

Вместе с данными по рождаемости Росстат приводит и число браков, которые были зарегистрированы за период с января по сентябрь этого года. Оно составило 758 тыс. браков. Интересно, что и этот показатель затронула отрицательная динамика: браков состоялось на 8% меньше, чем в прошлом году, а вот количество разводов увеличилось на 700, до 452 тыс.

Ничего страшного?

Однако, как заявляет директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский, сокращение количества рождений – это не снижение уровня рождаемости само по себе.

«Рождаемость – это число рождений в расчете на одну женщину на тысячу населения, относительный показатель. Когда речь идет о числе родившихся, то это напрямую зависит от числа матерей, которые в этом году рожали детей», – поясняет эксперт. Он напоминает, что в 1990-е годы был большой спад рождаемости и, таким образом, сегодня мы имеем меньшее число потенциальных родителей.

Что касается мер, которые власти сегодня пытаются предпринять, чтобы повысить рождаемость, то, по словам Вишневского, они могут чуть-чуть повысить рождаемость, но не радикально.

«Допустим, на сто женщин, но они не могут компенсировать очень большого снижения числа матерей», – считает Вишневский. Он отмечает, что, вероятно, в ближайшее время предстоит пережить еще один спад, так называемую демографическую «волну».

Что говорят власти

Несколько дней назад вице-премьер России Татьяна Голикова в беседе с «Россия 24» рассказала о том, что уровень рождаемости в России можно оценить «вполне высоким», если сравнивать с другими странами мира (очевидно, опять смотрим на развитые страны, когда это выгодно для сравнения). Даже несмотря на то, что в прошлом году он стал снижаться. Однако, как подчеркнула Голикова, к 2024 году перед правительством поставлена задача поднять показатель по суммарному коэффициенту рождаемости на более высокий уровень.

«Мы не имеем низкие показатели рождаемости, если сравнивать нас с другими странами мира, мы имеем вполне себе высокий уровень рождаемости», – заявила Голикова.

Вице-премьер отметила, что власти предвидели снижение темпов рождаемости, однако их удавалось удерживать на том уровне, на котором находились вплоть до 2017 года.

«Хотя и 2107 год уже показал снижение рождаемости. Мы меряем этот показатель по суммарному коэффициенту рождаемости – это количество детей, которые приходятся на одну женщину в репродуктивном возрасте от 15 до 49 лет. В 2017 году этот коэффициент был 1,62 на одну женщину. Сейчас к 2024 году поставлена цель – 1,7, то есть мы должны повысить этот показатель», – пояснила Голикова.

Вице-премьер не отрицает, что в этом плане многое зависит от нескольких составляющих: собственно уровня жизни и от мер, которые власти принимают для поддержки семей, мотивации к рождению детей – первого и следующих.

Однако власти умалчивают, что пик рождаемости в современной России пришелся на 2013 год, чем не преминул похвастать на прямой линии Владимир Путин. 2013-й был последним годом стабильности перед масштабным политическим и экономическим кризисом, в который втянулась Россия. Темпы начали резко снижаться с 2015 года, когда население в полной мере ощутило на себе последствия политики Москвы в отношении Украины и конфликта с Западом. Последние три года геополитического кризиса, который до недавнего времени подпитывал рейтинг власти, рождаемость стабильно снижалась. Это говорит о следующем: экономические условия стимулируют людей рожать, а пропаганда – бесплодна.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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