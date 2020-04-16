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США выставят счет Китаю за коронавирус. Вашингтон может списать 1,2 трлн долларов долга

16 Апреля 2020 801 0 Экономика
США выставят счет Китаю за коронавирус. Вашингтон может списать 1,2 трлн долларов долга

Американские власти продолжают давить на Китай и искать возможности получить от Пекина компенсации за распространение китайского вируса по планете. США прямо обвиняют Китай в заражении 2 млн человек во всем мире, а также в провоцировании рецессии в мировой экономике – худшей за последние 100 лет. Моральная правота США находит подтверждение в том, что Китай тщательно скрывает происхождение вируса и отказывает экспертам ВОЗ в посещении Ухани. На это министр обороны США Марк Эспер потребовал от мирового сообщества надавить на Пекин, чтобы заставить его сотрудничать и раскрыть правдивую информацию о китайском вирусе. Впрочем, США могут наказать безответственный китайский режим самостоятельно – для этого достаточно списать весь американский госдолг перед Китаем.

«Адское наказание»

  • Сенаторы от Республиканской партии потребовали наказать Китай за утаивание информации о вспышке в Ухане. Сокрытие данных со стороны Пекина привело к быстрому распространению китайского вируса по планете, от которого уже пострадали 2 млн человек, а десятки, если не сотни миллионов лишились работы из-за карантинных мер и глубочайшей рецессии за последний век.
  • Сенаторы предложили списать часть американского долга перед Китаем. Пекин держит облигации ФРС США в резервах своего Центробанка. Такую идею озвучила сенатор от Теннесси Марша Блэкберн. Ее поддержал Линдси Грэм – тот самый республиканец из Южной Каролины, который разработал «адские санкции» для России, пишет The Independent.
  • В январе вложения Китая в американский долг составляли 1,2 трлн долларов, сообщало американское казначейство. За год Пекин увеличил вложения в долг США на 147 млрд долларов. Сенатор Грэм считает, что Китай должен «заплатить по-крупному». Он отметил, что пандемия китайского вируса – третья вспышка эпидемии, которая пришла из Китая за последние двадцать лет.
  • «Они приходят с этих грязных рынков, где у них мыши и обезьяны с вирусом», – заявил Грэм и призвал весь мир выставить счет Китаю. Однако не все с этим согласны: министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что у него «волосы дыбом встают», когда он слышит разговоры о требованиях компенсаций с Китая. В этом плане министр независимого от Китая государства ведет себя, как представитель колонизированной китайским капиталом африканской страны.
  • При этом в самом Китае прямо сейчас раздуваются антироссийские настроения – в приграничных областях с Россией обвиняют Москву во второй волне эпидемии. Но МИД на это не реагирует, волосы ни у кого дыбом не встают.
  • Требования компенсаций от Китая звучат и в Великобритании, где члены Консервативной партии выступают за «репарации» в размере 300 млрд фунтов в адрес Лондона. Английские газеты призывают к переосмыслению отношений с Китаем и гуманитарной блокаде страны.
  • Министр обороны США Марк Эспер обвиняет Пекин в сокрытии важной информации о китайском вирусе. В интервью Fox News он сказал, что Китай мог бы предоставить больше честных сведений, чтобы мировое сообщество имело «более полное представление о характере вируса» и могло справиться с ним. Но Китай отказывается сотрудничать.
  • Ранее президент США Дональд Трамп прекратил финансировать Всемирную организацию здравоохранения, которая возглавляется ставленником Пекина. По мнению Трампа, Организация провалила борьбу с эпидемией и не выполнила «базовых функций». Глава Белого дома требует реформировать Организацию. Цель реформирования – ослабление прямого влияния Китая на ее работу. Россия пока ни к одному требованию против Китая не присоединилась. Хотя урон российской экономике от китайского вируса уже оценивается в 18 трлн руб., что хуже всех западных санкций вместе взятых.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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