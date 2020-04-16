США выставят счет Китаю за коронавирус. Вашингтон может списать 1,2 трлн долларов долга 801 0 Экономика

Американские власти продолжают давить на Китай и искать возможности получить от Пекина компенсации за распространение китайского вируса по планете. США прямо обвиняют Китай в заражении 2 млн человек во всем мире, а также в провоцировании рецессии в мировой экономике – худшей за последние 100 лет. Моральная правота США находит подтверждение в том, что Китай тщательно скрывает происхождение вируса и отказывает экспертам ВОЗ в посещении Ухани. На это министр обороны США Марк Эспер потребовал от мирового сообщества надавить на Пекин, чтобы заставить его сотрудничать и раскрыть правдивую информацию о китайском вирусе. Впрочем, США могут наказать безответственный китайский режим самостоятельно – для этого достаточно списать весь американский госдолг перед Китаем.