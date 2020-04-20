США утонут в нефти первыми. Россия победила «сланцевую революцию»? 1819 1 Экономика

На нефтяном рынке США дела совсем плохи – стоимость американской марки нефти WTI рухнула более чем на 60% и достигла 11,32 долларов за баррель. На ее фоне европейский эталонный сорт Brent еще держится, торгуясь на 7% дешевле, чем в конце прошлой недели – в районе 26 долларов. Американская нефть находится на минимумах с 1999 года из-за опасений, что ранее добытое сырье негде будет хранить в условиях отсутствующего спроса. Россия, еще в марте желавшая ударить по сланцевой добыче в США своим выходом из соглашения ОПЕК+, не имеет к американским проблемам никакого отношения – всему виной пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней. Более того, Россию, у которой заканчиваются хранилища, ожидает точно такой же сценарий. Но позднее.