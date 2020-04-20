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США утонут в нефти первыми. Россия победила «сланцевую революцию»?

20 Апреля 2020 1819 1 Экономика
США утонут в нефти первыми. Россия победила «сланцевую революцию»?

На нефтяном рынке США дела совсем плохи – стоимость американской марки нефти WTI рухнула более чем на 60% и достигла 11,32 долларов за баррель. На ее фоне европейский эталонный сорт Brent еще держится, торгуясь на 7% дешевле, чем в конце прошлой недели – в районе 26 долларов. Американская нефть находится на минимумах с 1999 года из-за опасений, что ранее добытое сырье негде будет хранить в условиях отсутствующего спроса. Россия, еще в марте желавшая ударить по сланцевой добыче в США своим выходом из соглашения ОПЕК+, не имеет к американским проблемам никакого отношения – всему виной пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней. Более того, Россию, у которой заканчиваются хранилища, ожидает точно такой же сценарий. Но позднее.

Спекулянты в растерянности

  • Стоимость американской нефти 20 апреля обрушилась больше, чем вполовину – до 11 долларов за баррель. Так дешево топливо не стоило с 1999 года. Как пишет Bloomberg, резкий обвал спровоцирован экспирацией (выкупом фьючерсов) по текущим контрактам – в течение двух дней держатели фьючерсов должны либо продать обязательства, либо принять партии топлива.
  • Настал тот момент, отмечает агентство, когда финансисты, спекулирующие с нефтяными фьючерсами, соприкасаются с физическим рынком сырья. Во вторник, 21 апреля, майские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate истекут и их надо закрывать реальными поставками. Поскольку основные хранилища близки к заполнению, контракты на май начали резко дешеветь.
  • После покупки объем WTI отправляется в терминалы Кушинга в штате Оклахома, откуда нефтепроводы уходят в Канаду, на Средний Запад США, в Западный Техас и к побережью Мексиканского залива. Но сейчас все хранилища быстро заполняются из-за каратина. Поэтому потенциальные покупатели должны будут решить за пару дней сложную задачу – как и где они примут закупленный объем нефти с 1 по 31 мая? Для трейдеров, как отмечает Bloomberg, найти терминал – непосильная задача, поскольку спекулянты, как правило, не сталкиваются с физическим рынком. Поэтому многих биржевых воротил сейчас охватила паника.
  • Разрыв между майскими фьючерсами и такими же будущими контрактами на поставку в июне составляет больше 9 долларов за баррель.

России – приготовиться

  • Между тем на физическом рынке нефти в США все тоже безрадостно: товар уходит по 2 доллара за бочку на месторождениях в Техасе, что приближает ситуацию, когда производители нефти будут вынуждены доплачивать покупателям, чтобы только избавиться от ископаемого топлива.
  • Происходящее в США вполне может ожидать в самое ближайшее время и Россию. Российская нефть не востребована на ключевых рынках – в Европе и Азии, где долю России уверенно занимает Саудовская Аравия, предлагая три месяца не платить за поставки. Нефтяные компании России вынуждены искать свободные мощности хранилищ, чтобы не останавливать добычу. Но, похоже, как и предсказывало большинство аналитиков, к концу мая все свободные резервуары в мире будут заполнены до отказа. Такой ситуации в мировой истории нефтедобычи еще не было.

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Редакция "Капитала Страны"

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18:10 1 1
ГЕоргий:

США в нефти не утонут, а спокойно приостановят добычу, Саудиты выдавят РФ с ее позиций, т. к . РОссия скорее всего попробует, как всегда, обмануть ОПЕК по поводу снижения добычи, но в этот раз получит нефтяное эмбаргоБ после чего саудиты спокойно решат с США вопрос цен и рынков сбыта уже без РОссии

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