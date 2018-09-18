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Восточный экономический форум

США обогнали Россию по добыче нефти, в Сирии пропал российский самолет и другие новости вторника

18 Сентября 2018 89 0 Тренды События и факты
США обогнали Россию по добыче нефти, в Сирии пропал российский самолет и другие новости вторника

«17 сентября около 23:00 по московскому времени при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», – заявили в Минобороны России. Там уточнили, что «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия». Одновременно российские радиолокационные средства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп объявил о введении 10%-тных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму в 200 млрд долларов с 24 сентября, передает ТАСС. Трамп подчеркнул, что до конца года тарифы сохранятся на уровне 10%, но с 1 января они вырастут до 25%. Если Китай примет ответные меры, то Вашингтон введет дополнительные пошлины на китайский импорт в размере 267 млрд долларов.

США стали крупнейшим производителем нефти в мире, впервые с 1999 года обогнав Россию. Среднесуточная добыча нефти в США в августе составила 10,9 млн баррелей в сутки, а американский штат Северная Дакота догнал по объемам добычи нефти Венесуэлу. Все это происходит благодаря стремительному росту добычи сланцевой нефти, пишет РИА Новости.

Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) сообщил о привлечении синдицированного кредита на сумму 11 млрд долларов. Эти средства будут направлены на инвестиции в новые отрасли экономики, а также во вложения на зарубежных рынках, пишет The Wall Street Journal. За последнее время PIF вложил средства в такие известные американские компании, как Uber Technologies и Tesla. Фонд также финансирует проект создания высокотехнологического города вблизи Египта и Иордании, который оценивается в 500 млрд долларов. Кроме того, PIF достиг соглашения со стартапом Lucid Motors об инвестициях на сумму в 1 млрд долларов, что позволит компании выпустить свой первый электромобиль в 2020 году.

Минстрой предложил вдвое увеличить финансирование программы по развитию жилья и коммунальной инфраструктуры в России в 2018-2025 годах до 2,5 трлн руб. Из федерального бюджета на программу предлагается выделить 1,9 млрд руб., из региональных – 367,5 млрд руб. Остальные средства на программу вложат частные инвесторы. Основная цель программы – расселение 12,42 млн квадратных метров «непригодного для проживания жилищного фонда», сообщает РБК.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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