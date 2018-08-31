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Пенсионная реформа

США могут покинуть ВТО, МГУ оказался в лидерах рейтингов и другие новости пятницы

31 Августа 2018 638 0 Тренды События и факты
США могут покинуть ВТО, МГУ оказался в лидерах рейтингов и другие новости пятницы

Российские вузы заняли первые три места в рейтинге университетов из стран Евразийского региона. Рейтинг был представлен британским изданием Times Higher Education на саммите передовых научных исследований в Казани, передает ТАСС. Первое место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, на втором и третьем местах – Московский физико-технический институт и Томский политехнический университет. Всего в рейтинг, охватывающий 16 стран, попали 27 российских университетов.

ЕС предложил отказаться от пошлин на импортируемые автомобили, если США поступят также. Однако Дональд Трамп отверг это предложение, сославшись на то, что европейцы привыкли покупать свои автомобили, а не американские, сообщает агентство Bloomberg. Трамп добавил, что в вопросах торговли «Европейский союз почти так же плох, как Китай».

Общая стоимость национального проекта «Экология», разрабатываемого в рамках майского указа Владимира Путина, выросла с 1,55 трлн руб. до 6,4 трлн руб., сообщает РБК. Это связано с добавлением в проект нового сегмента «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ), на который предполагается выделить 4,827 трлн руб., из которых 4,8 трлн предполагается получить из внебюджетных источников. Реализация НДТ позволит кардинально сократить выбросы промышленных предприятий в окружающую среду.

Дональд Трамп заявил, что США могут покинуть Всемирную торговую организацию. Администрация США намерена представить законопроект, согласно которому президент получит право вводить пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, не нуждаясь в одобрении конгресса, пишет РИА Новости. Как считают эксперты, принятие такого документа будет равносильно выходу США из ВТО.

«Росатом» планирует до конца нынешнего года подписать первые контракты с египетскими субподрядчиками на выполнение строительных работ по подготовке площадки будущей первой египетской АЭС «Эд-Дабаа». АЭС «Эд-Дабаа» будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующие самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности, передает РИА Новости.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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