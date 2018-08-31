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Пенсионная реформа

США готовятся выйти из ВТО. Чего Трамп добивается от торговых партнеров

31 Августа 2018 913 0 Тренды Экономика
США готовятся выйти из ВТО. Чего Трамп добивается от торговых партнеров

В разговоре с Bloomberg Дональд Трамп заявил, что США могут покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО), если она не улучшит свою работу и не станет «лучше относиться к американской стороне». Трамп считает, что в ВТО с США плохо обращаются уже несколько лет. Вместе с этим Вашингтон предъявляет претензии к ряду стран, в том числе и к России: главе США не нравятся пошлины, которые вводятся на ряд американских товаров.

Главный критик ВТО

«Если они не будут развиваться, то я выведу США из ВТО», – заявил Дональд Трамп. Это «условие» звучит уже не первый раз. В прошлом месяце американский президент также отмечал, что в течение долгого времени в ВТО «плохо обращалась» с США, и в этом плане организации необходимо изменить свою политику.

Критиковать ВТО Трампу, судя по всему, нравится. Например, еще в апреле он заявил в своем твиттере, что ВТО предоставляет преференции Китаю. С точки зрения США, это выглядело несправедливо. Также в первых числах июня на совещании с кабинетом министров Трамп заявил, что Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и ВТО – это «бедствие».

Плюс к этому Трамп неоднократно заявлял, что США будут добиваться реформы ВТО.

Законодательная «лазейка»

В первых числа августа на портале Axios была опубликована информация о том, что администрация США планирует внести некий законопроект, который позволит Вашингтону игнорировать требования ВТО. В случае если данный документ будет принят, у Дональда Трампа будет право вводить пошлины на импортные товары. Причем, это можно будет делать без одобрения Конгресса. Также документ даст возможность «не обращать внимания» на базовые принципы ВТО.

Как заявляют эксперты, принятие этого законопроекта фактически будет означать, что США покинули ВТО.

«Несправедливые торговые практики»

О том, что США планируют бороться за реформирование ВТО, Трамп заявил 25 июля. «Мы, следовательно, будем тесно работать с партнерами-единомышленниками, чтобы реформировать ВТО и заняться вопросами несправедливых торговых практик», – сказал он.

Трамп пояснил, что он имеет в виду под этими практиками. В частности, речь идет о воровстве интеллектуальной собственности, промышленных субсидиях, а также насильственной передаче технологий и избыточных производственных мощностях. Вероятно, Трамп намекал на Китай, хотя прямо и не озвучивал, в чей адрес сыплет упреками.

Примечательно, что об этом президент США сообщил после того, как завершились его переговоры с главой ЕК (Еврокомиссия) Жан-Клодом Юнкером, во время которых стороны пришли к решению о снятии взаимных пошлин ЕС и США.

Напомним также, что 16 июля Пекин приступил к разбирательству в ВТО в связи с планами США о введении дополнительных пошлин на товары из Китая.

США жалуются на Россию в ВТО

Не обошлось и без претензий в адрес России. Ранее Вашингтон потребовал, чтобы в рамках ВТО прошла консультация с Москвой в связи с введением Москвой импортных пошлин на ряд американских товаров. Запрос о проведении консультаций – это фактически первый шаг в процедуре подачи иска в рамках ВТО.

Россия установила пошлины на американские товары в качестве ответа на пошлины, которые ранее ввел Вашингтон на сталь и алюминий. В частности, российская сторона увеличила размер таможенных пошлин на некоторые виды транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, строительно-дорожную технику, нефтегазовое оборудование и так далее.

Комментируя это решение Москвы, Вашингтон подчеркивает, что Россия не вводит пошлины на такие же товары из других стран, которые входят в ВТО.

Со своей стороны Минэкономразвития РФ подчеркивает, что Москва действует в рамках правил ВТО, а США дали им неверную оценку. «США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной. Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной», – подчеркнули в ведомстве.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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