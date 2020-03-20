Спрос на ноутбуки вырос из-за удаленки. Техника подорожает минимум на 20% 2510 0 Экономика

Удаленная работа для сотрудников компаний привела к дефициту ноутбуков у российских ритейлеров. По данным РБК, спрос вырос в пять раз и опустошил склады нескольких крупных дистрибьюторов. Ноутбуки также разлетаются и из-за девальвации рубля, который с начала марта обесценился с 67 до 80 руб. за доллар. Россиян ждет неизбежное подорожание электроники и бытовой техники во втором квартале, считают эксперты.