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Спрос на ноутбуки вырос из-за удаленки. Техника подорожает минимум на 20%
20 Марта 2020 2510 0 Экономика
Удаленная работа для сотрудников компаний привела к дефициту ноутбуков у российских ритейлеров. По данным РБК, спрос вырос в пять раз и опустошил склады нескольких крупных дистрибьюторов. Ноутбуки также разлетаются и из-за девальвации рубля, который с начала марта обесценился с 67 до 80 руб. за доллар. Россиян ждет неизбежное подорожание электроники и бытовой техники во втором квартале, считают эксперты.
Неотложные планы
- Россияне бросились скупать ноутбуки в связи с переходом на удаленную работу на фоне коронавируса и девальвации рубля. По мнению аналитиков, покупатели реализовали отложенные планы, пока подорожание доллара не отразилось на конечных ценах. Наибольшим спросом пользуются ноутбуки в ценовой категории выше 40 тыс. руб., а среди марок – HP, Lenovo, ASUS и Dell. Ажиотаж даже вынудил ритейлеров перекупать друг у друга партии ради удовлетворения спроса.
- На текущий момент на рынке компьютерной техники в России возник дефицит. Участники рынка прогнозируют, что он продлится в течение нескольких месяцев и будет зависеть от степени жесткости карантинных мер. Так, например, власти Московской области в постановлении от 19 марта закрывали все торговые центры, а 20 марта изъяли этот пункт. Также с 18 марта обсуждается полное закрытие Москвы на карантин по китайскому сценарию, которое московские власти опровергают. Вместе с тем, согласно опросу «Работа.ру», 13% работодателей перевели часть сотрудников на удаленную работу.
Запасы есть
- Ритейлеры заверили, что складские запасы пока позволяют сохранить «стабильные цены», несмотря на падение рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на компании. В «М.Видео-Эльдорадо» в частности агентству заявили, что у компании есть товарные запасы с конца 2019 года и начала 2020-го, при этом поставки из Китая уже восстановились. В магазинах «насколько возможно» минимизируют рост цен. В «Связном» пока не получали сообщений от партнеров о повышении стоимости продукции.
- По словам гендиректора diHouse Юрия Родного, изменение курса не должно повлиять на стоимость товаров, которые уже есть у продавцов. Поскольку валютные риски лежат на производителях и дистрибьюторах, а курс фиксируется после получения товара.
Подорожание на 20% минимум
- Однако рост цен из-за ослабления рубля будет неминуемым. Его стоит ожидать уже во втором квартале этого года. По подсчетам эксперта Merlion Татьяны Скоковой, снижение оборота техники в России может составить «минимум 20%». Продажи снизятся именно из-за падения спроса, говорит директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» компании Merlion Константин Десслер. Это приведет рынок к стагнации.
- Эксперты ожидают роста цен на электронику в пределах 10-20%, при этом коррекция может начаться в самое ближайшее время. По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кусков, цены будут подниматься не на новые партии, а на ту продукцию, которая уже есть у ритейлеров. Первым делом цены увеличатся на мелкую и бытовую электронику.
- Импортная техника может подорожать на 20%, а российская – на 10%, считает руководитель Content Review Сергей Половников. Однако он полагает, что рост произойдет через пару месяцев. «В ближайшие пару недель все будут присматриваться», – говорит он. Но если девальвация будет затяжной, рост неизбежен.
- Подорожание будет пропорционально падению рубля, утверждает гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. По мнению директора Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, производители техники могут начать субсидировать поставки в ряд стран, чтобы за счет низких закупочных цен выиграть конкуренцию.
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