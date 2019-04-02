Спасая дольщиков. Правительству поручили проработать поправки в законы

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в федеральное законодательство, которые дадут регионам возможность завершить возведение жилых долгостроев. Для реализации поручения в каждом субъекте федерации должна быть создана некоммерческая организация, которая позволит решить вопрос о финансировании строительства «проблемных домов».

Поручение президента

Президентом России был утвержден перечень документов, связанных с долевым строительством и достройкой проблемных домов по итогам заседания президиума Госсовета, который состоялся 12 февраля. Главной темой заседания стал вопрос об улучшении жилищных условий граждан.

Опубликованный на официальном сайте Кремля документ сообщает, что глава РФ поставил срок: к 1 июля правительство должно будет представить изменения в законодательство, которые устанавливают «порядок финансирования проблемных строек через Фонд защиты прав дольщиков за счет средств федерального или региональных бюджетов».

Кроме этого, кабмин должен будет законодательно обеспечить субъекты России правом создавать специализированные некоммерческие организации. Главной их задачей станет достройка проблемных объектов, а также помощи застройщикам, которые начали привлекать средства дольщиков до 1 июля 2019 года и которые остались без проектного финансирования.

Суть проблемы

То есть, по факту, согласно документу, у регионов будет возможность самостоятельно создавать некоммерческие организации, которые помогут финансово успешно закончить проект. Кроме этого, благодаря этому решению, у девелоперов, которые смогли привлечь деньги дольщиков, но не получили проектное финансирование, появиться возможность выжить на рынке.

Так называемое дофинансирование из федерального и регионального бюджетов Фонда защиты прав дольщиков должно покрыть дефицит, сумма которого составляет 340 миллиардов рублей.

Благодаря специализированным некоммерческим организациям можно будет провести финансирование строительства проектов, стартовавших до первого июля 2019 года, но которым банк отказал в их кредитовании. По факту законодательные изменения должны будут расширить функции региональных властей для помощи добросовестным застройщикам в завершении строительства в случае отказа банка «в предоставлении им проектного финансирования».

Фонд дольщиков

Еще одно поручение президента связано с обеспечением докапитализации государственной компании «Дом.РФ», банка «Дом.РФ», а также Фонда дольщиков. Минстрой, Центробанк и государственная компания «Дом.РФ» должны будут до 15 апреля представить специальные методические рекомендации для банков и застройщиков, в которых речь будет идти о переходе на проектное финансирование долевого строительства жилья.

Кроме этого, в документе говорится о необходимости внесения поправок, которые будут определять порядок финансирования завершения возведения долгостроев. Планируется, что имущественный взнос из средств федерального или регионального бюджетов будут передавать публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», специализирующейся на защите прав обманутых дольщиков.

Также у «Фонда защиты» будет возможность заниматься финансированием строительства объектов, не получивших банковского проектного финансирования, но успевших привлечь средства дольщиков до 1 июля 2019 года. Напомним, что до этого речь шла о том, что с первого июля у застройщиков не будет возможности привлекать средства россиян напрямую. Храниться деньги дольщиков будут на специальных эскроу-счетах в уполномоченных банках до той поры, пока конкретный объект застройщик не введет в эксплуатацию.