Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса 43 0 Экономика

Каждая пятая российская компания собирается сократить заработные платы сотрудникам из-за девальвации рубля на 25% и пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра стратегических разработок, который опросил топ-менеджеров 500 компаний. В каждой третьей компании уже прошла оптимизация и была изменена кадровая политика.