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Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса

27 Марта 2020 43 0 Экономика
Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса

Каждая пятая российская компания собирается сократить заработные платы сотрудникам из-за девальвации рубля на 25% и пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра стратегических разработок, который опросил топ-менеджеров 500 компаний. В каждой третьей компании уже прошла оптимизация и была изменена кадровая политика.

Меры правительства недостаточны

  • Согласно опросу, каждая третья компания (29%) уже оптимизировал фонд оплаты труда. Это произошло за счет перевода на удаленную работу с меньшей зарплатой, сокращения штата и зарплат, а также перевода сотрудников на контракты. При этом отмечается, что о подобных мерах задумывается еще 40% компаний, которые это еще не сделали.
  • Численность сотрудников сократят 13% компаний, а каждая пятая будет вынуждена пойти на снижение зарплат.
  • Правительство пока ничего не делает для поддержки работающих россиян, которые рискуют быть уволенными: идеи об обнулении НДС, НДФЛ и страховых взносов даже не обсуждаются.
  • На жесткие меры компании толкает реальный экономический результат их деятельности в условиях пандемии: 26% компаний столкнулись с падением выручки, 44% ожидают ее в ближайшем будущем, а еще 56% компаний говорят, что не смогут полностью выполнить уже заключенные контракты.
  • Правительство пока предложило кредиты под 0% для выплаты зарплат на полгода и льготные кредиты для поддержания работоспособности, а также отсрочки по выплате ряда налогов, но не НДС.
  • Всего этого мало: каждая вторая компания (63%) видит риск банкротства в текущей ситуации. Запас прочности у многих компаний – месяц-два, а у малого бизнеса – две недели – месяц. Хотя президент ввел мораторий на подачу заявлений о банкротстве со стороны кредиторов на ближайшие полгода, этого может быть недостаточно.

Тотальный пессимизм

  • Комментируя итоги мартовского опроса (его участниками стали топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса из различных отраслей), руководитель центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Лора Накорякова на презентации результатов опроса в Москве отметила, что «пессимизм тотально преобладает в бизнес-сообществе в России».
  • Исследование показало, что самый высокий уровень неопределенности наблюдается в финансовом секторе, недвижимости, а также в транспорте и сфере обрабатывающих производств. Самый большой оптимизм наблюдается в секторе энергетики и добычи ресурсов.
  • В пятерке тревог бизнес обозначает именно финансовые риски. В частности, речь идет о вероятности еще большего ослабления рубля, кассовых разрывов в результате падения выручки, подорожании импортного сырья, материалов и оборудования. Опасения также связаны с ростом производственных затрат в России и снижением внутреннего спроса.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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