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Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды

14 Ноября 2018 62 0 Тренды События и факты
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит предпосылок для существенного снижения цен на бензин в России при сложившейся конъюнктуре рынка, передает ТАСС. По его словам, нефть еще не подешевела «до такой степени». Хотя эксперты утверждают, что дешевая нефть тоже станет причиной роста цен на бензин в России – нефтяные компании будут компенсировать потери на внешних рынках. Козак об этом умалчивает. Он также отметил, что не считает ситуацию с нефтепродуктами в России кризисной. Однако так считает президент Владимир Путин, которому Козак под камеры рапортовал о заморозке цен до марта. Топливный кризис показал полную несостоятельность правительства регулировать рынок экономическими мерами.

Из большинства банкоматов хакеры могут похитить деньги и с любого – данные банковских карт клиентов, сообщает «Коммерсант». Около 85% устройств уязвимы к атакам, направленным на хищение денежных средств. Но руководителям крупных российских банков по-прежнему куда важнее рассуждать на публику о блокчейне, роботизации, цифровизации и «эджайл» в управлении, а также о конвертации долларовых вкладов в рубли.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер уверен, что проект «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США. «Ну, вы же все сами видите – 200 километров уже построили. И остальное достроим», – сказал он. «Северный поток-2» – это газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Его длина составит более 1200 километров. Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа. Правда, загрузить его на полную мощность «Газпром» не сможет из-за ограничений европейских потребителей, более того, компания не будет получать от его использования доход – так решил европейский суд, наложив запрет на выплаты «Газпрому». Единственные, кому до сих пор нужен «Северный поток-2» – подрядчики газовой монополии.

В Китае заявили, что «торговая» война с США не оказала заметного влияния на национальную экономику, пишет РИА Новости. Одновременно с этим в Пекине отмечают, что существуют многочисленные внешние факторы неопределенности и нестабильности. При этом импульсы роста мировой экономики и торговли заметно ослабли, наблюдается неустойчивость мирового финансового рынка и скачки цен на базовые товары. Отмечается также, что внутри Китая довольно существенны накопившиеся структурные противоречия, и ряд предприятий, особенно частных, малых и средних, по-прежнему испытывают трудности в ведении бизнеса.

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об индексации платы за ЖКХ в следующем году, передает «Интерфакс». «Принятые решения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень», – говорится в сообщении пресс-службы правительства. В нем напоминается, что в связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18 до 20%, индексация платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года составит 1,7%. С 1 июля 2019 года стоимость ЖКХ возрастет еще на 2,4%. И это не предел.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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