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Смертельный Боинг. Авиакатастрофа в Эфиопии – закономерность или трагическое совпадение?

11 Марта 2019 179 0 События и факты
Смертельный Боинг. Авиакатастрофа в Эфиопии – закономерность или трагическое совпадение?

В воскресенье в окрестностях Аддис-Абебы произошла авиакатастрофа, в результате которой погибло 157 человек. На борту самолета находились граждане 35 стран, в том числе и России. Выживших нет. Это уже не первое авиакрушение с участием «Боинга» за последние полгода: шесть месяцев назад около острова Ява в результате падения самолета аналогичной модификации погибло 189 человек. В самом «Боинге» пока что предпочитают воздерживаться от комментариев. Однако известно, что количество заказов на эти самолеты уже превысило 5 тыс. штук, а на данный момент во всем мире используется около трехсот Boeing 737 Max 8, что делает его самым продаваемым самолетом в истории американской корпорации.

Что произошло

Лайнер популярного африканского перевозчика Ethiopian Airlines потерпел крушение по пути в Кению. Падение произошло через шесть минут после вылета из Международного аэропорта Боле. Рейс следовал по маршруту Аддис-Абеба – Найроби. Падение произошло в 8:44 утра по местному времени, рассказал представитель авиакомпании. По его словам, в самолете находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Выполнявший рейс самолет был новым: в эксплуатацию его ввели в конце ноября 2018 года. Капитан судна был опытным пилотом: на его счету – 8 тыс. часов налета.

Комментируя трагедию в социальной сети Facebook, сотрудники Ethiopian Airlines сообщили, что после взлета лайнер подал сигнал бедствия. Экипажу удалось сообщить о некоей проблеме, сделать запрос на возвращение обратно в аэропорт. Но затем связь с экипажем прервалась. Согласно некоторым данным, перед падением было задымление.

Погибшие россияне

В результате авиакатастрофы погибло трое российских туристов: двое мужчин и женщина. Информацию об том подтвердили в авиакомпании Ethiopian Airlines, а также в посольстве России в Эфиопии. Названы имена погибших: Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Екатерина и Александр Поляковы, уроженцы города Таганрог (Ростовская область), были сотрудниками компании «Сбербанк лизинг». Сергей Вяликов был инструктором по прыжкам с парашютом в Твери.

Международная трагедия

В числе погибших – 18 граждан Канады, 32 гражданина Кении, девять граждан Эфиопии, по восемь граждан потеряла Италия, Китай, США. Кроме этого, погибло семь граждан Франции, столько же Великобритании, шесть человек из Египта, пять – из Германии, по четверо граждан из Индии и Словакии, по трое – из Австрии и Швеции. Двух граждан потеряла Испания, по столько же Марокко и Израиль и Польша. По одному гражданину погибло из целого ряда стран, в том числе из Бельгии, Сербии, Индонезии, Судана, Уганды.

Минимум 19 человек из числа погибших являлись сотрудниками организаций, связанных с ООН. Также, как ранее сообщалось, один пассажир рейса имел паспорт всемирной организации. Катастрофа унесла жизни жены и двух детей депутата парламента Словакии Антона Грнка. Среди погибших – знаменитый итальянский археолог, советник по культуре регионального правительства Сицилии Себастьяно Туза.

Еще один мужчина, который должен был стать пассажиром №150, остался в живых. Им оказался гражданин Греции Антониос Маврополулос. Судьба распорядилась так, что он опоздал на рейс буквально на две минуты. На самолет его не пустили. Рассказывая о своих эмоциях, мужчина вспоминал, как злился, глядя на то, как люди заходят в самолет, который буквально через несколько минут разобьется.

Не первый раз

Как было сказано выше, Boeing 737 Max 8 – самая раскупаемая и востребованная модель самолета Boeing за всю историю американской корпорации. На сегодняшний день по всему миру используется около трехсот экземпляров этой модели, и к заказу на производство принято уже более пяти тысяч экземпляров. В компании пока что достаточно скудно комментируют авиакатастрофу, обходясь сухими фразами, выражая скорбь и обещаня «провести самое тщательное расследование».

Однако мировое сообщество восприняло эту катастрофу не как трагическую случайность. На фоне подробностей и «совпадений» в Китае временно запретили пользоваться этими лайнерами. Говоря об этом «совпадении», имеется в виду катастрофа, которая полгода назад произошла в Индонезии с самолетом аналогичной модификации. В тот раз погибло 189 человек, включая членов экипажа.

В данный момент официальные лица выясняют технические моменты случившегося. В частности, они пытаются понять, насколько изменения в автоматической системе управления данным самолетом могли привести к неуправляемой потере высоты. При этом ранее заверялось, что новый самолет прошел процедуру тщательного техосмотра.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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