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Слова на мусор. Как инвесторы убеждают жителей Архангельской области в безопасности проекта «Шиес»?

11 Июня 2019 258 0 Общество
Слова на мусор. Как инвесторы убеждают жителей Архангельской области в безопасности проекта «Шиес»?

Инвестор, который вкладывается в строительство экотехнопарка для твердых бытовых отходов «Шиес» в Архангельской области, открыл второй информационный центр. Это место, где у всех желающих будет возможность не только узнать о проекте, но и осмотреть его площадку, а также пообщаться со специалистами. В компании считают, что это поможет наладить диалог с местными жителями, которые уже несколько месяцев подряд протестуют против строительства технопарка. Строительство этого комплекса по утилизации мусора, который планируется привозить из Москвы, еще не началось, а люди уже выходили на «мусорные митинги.

Палаточный инфоцентр

Под громким названием «информационный центр» прячется  небольшая палатка. Внутри размещены плакаты, которые объясняют в деталях суть процесса, то есть, циклы поступления мусора на Шиес. Здесь же на столе лежат информационные буклеты. Кроме этого, у местных жителей есть возможность задать все интересующие вопросы специалистам.

Во время открытия этого палаточного инфоцентра гендиректор компании-инвестора ООО «Технопарк» Евгений Пеняев рассказал, что  центр открылся, чтобы все желающие приходили сюда и узнавали о дальнейших мероприятиях и планах  компании, а специалисты  смогли дать ответы  на все  вопросы экологов и местных жителей.

Как сообщают СМИ, это уже второй инфоцентр. Первый открыли в Яренске - административном центр Ленского района Архангельской области, третий в ближайшее время откроется в Урдоме. После этого планируется разместить подобные центры в Архангельске и Сыктывкаре.

Жители против

Резонансный проект «Шиес» представляет собой площадку в Архангельской области, на которой планируют складировать брикетированный мусор из Москвы. Весь процесс утилизации отходов будет построен по шведской технологии, которую используют во Франции, Италии и Германии. Проект региональные  власти признали приоритетным. Сумма инвестиций оценивается в 10,5 млрд рублей. Инвесторы также планируют развивать социальную инфраструктуру Ленского района, где будет построен объект.

Местные жители и экологические организации протестуют против технопарка, считая, что он нанесет вред окружающей среде. Неподалеку от места проекта они разбили палаточный лагерь, чтобы отслеживать ситуацию.

Больше всего их волнует то, что площадка под  экотехнопарк находиться на территории подземных вод. Но, как уверяют инвесторы, итоги предварительных инженерно-геологических изысканий подтверждают, что это не  так.

«Здесь нет подземных вод. Болота здесь из-за того, что на глубине трех метров проходит сильный глиняный замок. Воде некуда деваться, она остается на поверхности, создавая образования типа болот», – подчеркнул гендиректор экотехнопарка Пеняев.

Кроме того, он подробно  объяснил, что из Москвы на полигон мусор будет приходить в брикетах, уже отсортированный на перерабатывающих станциях компании.  При сортировке будут отделяться пластик, металл, бумага, а все оставшееся - измельчаться на мелкие фракции прессоваться и упаковываться. Отсутствие воздушных коридоров в упаковках замедляет процессы разложения и тем самым минимизируется вред экологии.

С экспертизой и по согласию

Как рассказал замгендиректора «Технопарка» Геннадий Титов, на строительной площадке уже закончены подготовительные работы для  экологических и геологических изысканий. Он уточнил, что строительство самого экотехнопарка и карт полигона еще не начиналось. Как писали СМИ, самосвалы и бульдозеры, которых ранее работали на площадке, в понедельник находились на парковке, а рабочих никто не видел.

Строить экотехнопарк, как заявили представители компании, планируется только после того, как будут проведены экспертизы и получено разрешение. Подготовить проект планируется до конца 2019 года. После этого пройдет серия экспертиз и общественные слушания. При этом, на самих слушаниях смогут побывать не только жители Ленского района, но и те, кто проживает в других территориях. Закончить реализацию проекта по строительству экотехнопарка могут в 2021 году. Ранее запуск планировался в 2020 году.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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