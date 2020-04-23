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Сланцевая революция уходит в прошлое. США потеряют 20% добычи нефти
23 Апреля 2020 416 0 Экономика
Историческое падение цен на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI), которое доходило до минус 50 долларов за баррель, вывело американские добывающие компании из режима ожидания. Как пишет Bloomberg, сланцевые компании сомневаются, что у них будет рынок для продажи нефти и идут на вынужденное сокращение добычи, которое составит 1,75 млн баррелей в сутки к концу года. Эксперты говорят о стремительном завершении сланцевой революции.
Бесславный конец
- Энергетическое доминирование США в мире может закончиться в конце 2020 года. Добытчики сланцевой нефти из-за рекордно низких цен и отсутствия спроса по причине коронавируса вынуждено уберут с рынка 1,75 млн баррелей в сутки. Но главное, как отмечает IHS Markit Ltd, прекратится бурение новых скважин. Поэтому к концу года США недосчитаются 90% скважин, необходимых для поддержания уровня добычи.
- Подобный сдвиг в восприятии кризиса со стороны сланцевых компаний объясняется падение цен на WTI в отрицательную зону, когда продавцы 20 апреля оказались должны покупателям за сырье, которое негде хранить. При этом критической ценой для добычи сланцевой нефти являются 10 долларов за баррель. Текущие цены делают продажу нефти неприбыльным делом.
- По подсчетам IHS Markit Ltd, только самые новые и продуктивные скважины будут безубыточны при цене 15 долларов за баррель. Аналитики предсказывают сворачивание больших объемов нефти в США.
- Уже сейчас каждая третья буровая установка выводится из эксплуатации. Отрасль в США несет тяжелые потери – 51 тыс. рабочих оказались уволенными, а тем, кто еще работает, урезают зарплаты. Подобные изменения произошли молниеносно – всего за 6 недель после начала падения котировок.
- 21 апреля заканчивался срок исполнения контрактов на май. Держатели фьючерсов на майские поставки должны были разменять свои бумаги на физические поставки нефти. Но они не смогли найти хранилища для нее, поскольку крупнейший терминал в Оклахоме, в городе Кушинге с населением 8 тыс. человек, где расположен резервуарный парк на 90 млн баррелей, принципиально не работает с биржевыми спекулянтами. Трейдеры могут занять емкости с целью перепродать нефть, тогда как эти емкости понадобятся реальным потребителям сырья. Всего же резервуары в Кушинге сейчас заполнены на 75 млн баррелей. Но за неделю запасы выросли на 15 млн. Из Кушинга нефть уходит в Канаду, на Средний Запад и к Мексиканскому заливу. Из-за отказа принять нефть трейдеры стали доплачивать до 37,5 долларов за бочку покупателям, чем и спровоцировали самый глубокий обвал цен в истории.
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