Сланцевая революция уходит в прошлое. США потеряют 20% добычи нефти 416 0 Экономика

Историческое падение цен на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI), которое доходило до минус 50 долларов за баррель, вывело американские добывающие компании из режима ожидания. Как пишет Bloomberg, сланцевые компании сомневаются, что у них будет рынок для продажи нефти и идут на вынужденное сокращение добычи, которое составит 1,75 млн баррелей в сутки к концу года. Эксперты говорят о стремительном завершении сланцевой революции.