Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника

Почти две трети (63%) промышленных предприятий нуждаются в укреплении рубля для снижения издержек, а половине (54%) рост курса национальной валюты поможет привлечь инвестиции, сообщает РБК. Сильнее всего от девальвации пострадали легкая, пищевая промышленности и машиностроение, ориентированные на внутренний рынок. Слабый рубль выгоден нефтяным, газодобывающим компаниям и металлургам, которые экспортируют значимую долю своей продукции. На макроэкономическом уровне девальвация сейчас оказывает скорее положительный эффект. Однако в целом результатами минувших трех месяцев промышленники остались разочарованными: итоги этого периода они оценили хуже, чем за аналогичный период 2017 года.

99 млрд долларов составил объем венчурных инвестиций на мировом рынке в первом полугодии 2018 года. Это на 32% больше аналогичного показателя прошлого года. По количеству крупных инвестиций (от 100 млн долларов) лидировала Северная Америка (82 сделки). Следом шли Азия (69 сделок) и Европа (14 сделок). Наиболее прорывными и привлекательными для инвесторов направлениями были искусственный интеллект, финансовые и цифровые технологии. Среди лидеров по привлечению инвестиций оказались компании, разрабатывающие технологии беспилотных автомобилей. Годовой объем рынка венчурных инвестиций в России стабильно составляет несколько сотен миллионов долларов на фоне примерно 170 млрд в мире, пишет РБК.

В пятницу Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» на сумму 5,43 млрд долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем «Триумфов» после Китая и Турции. Россия и Индия являются крупнейшими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества. Ежегодно Россия поставляет Индии вооружений на несколько миллиардов долларов, сообщает «РИА Новости».

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда сельхозпродукции на биржевых торгах, передает «Интерфакс». Подписанным распоряжением принято решение о продаже в 2018-2019 годах пшеницы, ржи и фуражного ячменя из запасов интервенционного фонда страны в объеме до 1,5 млн тонн, говорится в сообщении правительства РФ. Средства, полученные от реализации зерна, будут направляться в доход федерального бюджета.

Компания SpaceX объявила вчера об успешном выводе в космос аргентинского спутника SAOCOM-1A и о возвращении отработанной первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на платформу Zone 4 базы ВВС США Ванденберг, сообщает ТАСС. «Это 30-е успешное приземление разгонного блока», говорится в Twitter’е компании Илона Маска.