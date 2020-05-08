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Сколько россияне будут тратить на маски и перчатки при масочном режиме
8 Мая 2020 789 0 Экономика
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В Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России власти ввели масочный режим – посещать магазины и передвигаться на общественном транспорте можно будет только в масках и перчатках. На это у россиян будет уходить около 2 тыс. руб. в месяц. За отсутствие маски и перчаток уже предусмотрены штрафы – до 4 тыс. руб. в Москве за первое нарушение.
Средняя цена защиты
- По данным DSM Group, которые приводит РБК, одна упаковка масок (1-3 штуки) в середине апреля стоила около 57,7 руб. В некоторых аптечных сетях («36,6») стоимость одной маски доходила до 43 руб., в других («Ригла») – 32-35 руб. Перчатки латексные стоили 10,5 руб. за пару, а упаковка на 100 штук – 1499 руб.
- Продают маски и продовольственные магазины. В «Ашане» одна штука стоит от 32 до 269 руб., в «Пятерочке» упаковка из 50 штук продается за 1499 руб., а на 99,99 руб. вам выдадут три штуки. В интернет-магазине Ozon 50 одноразовых масок стоят в упаковке 1,4 тыс. руб. Многоразовые продаются от 169 руб. за единицу.
- Согласно данным «Платформа ОФД», с 1 по 6 мая средняя цена маски в Москве достигала 172 руб. Учитывались как одноразовые маски, так и многоразовые. В среднем жители столицы потратили за первую неделю мая 1033 руб. на средства личной защиты.
- Роспотребнадзор рекомендует менять маску каждые два-три часа. Одноразовые маски не подлежат повторному использованию, многоразовые требуется стирать с мылом и пропаривать утюгом.
- Таким образом, человеку может понадобиться до четырех масок в день. По подсчетам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, за месяц житель столицы потратит более 2 тыс. руб. на маски, если брать за основу расчета стоимость одной маски в 30 руб.
- Исследовательская компания Ipsos провела опрос среди жителей российских городов-миллионников. Согласно ему, 63% жителей в возрасте 18-65 лет носили маски, а 40% надевали перчатки.
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