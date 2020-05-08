Сколько россияне будут тратить на маски и перчатки при масочном режиме 789 0 Экономика img_copyright

В Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России власти ввели масочный режим – посещать магазины и передвигаться на общественном транспорте можно будет только в масках и перчатках. На это у россиян будет уходить около 2 тыс. руб. в месяц. За отсутствие маски и перчаток уже предусмотрены штрафы – до 4 тыс. руб. в Москве за первое нарушение.