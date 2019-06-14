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Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами

14 Июня 2019 388 0 Общество
Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами

На заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере было решено разработать и утвердить типовую модель системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. А в Госдуме предлагают увеличить выплаты лицам, которые ухаживают за инвалидами первой группы.

Критерии ухода

Соответствующие поручения были даны вице-премьером Татьяной Голиковой Минтруду, Минздраву, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также субъектам РФ, сообщает РИА Новости. К этой работе планируется привлечь общественные организации.

Исполнителям необходимо будет сформулировать понятие «долговременный уход», а также выработать единые подходы к установлению лиц, который в таком уходе  нуждаются.

Со своей стороны министерства разработают методологию, которая будет определять нуждаемость в долговременном уходе и дифференцировать его по степени потери способности к самообслуживанию. Также  предстоит определить, каким образом будет измеряться объем и качество планируемого ухода, сформулировать требования к лицам, которые профессионально займутся оказанием этой услуги. Будут установлены  порядок тарификации, нормативы времени труда и отдыха, а также допуск к работе, переподготовка и процесс аттестации.

Тех, кому необходим долговременный уход, будут выявлять с помощью базы данных Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, регионов. В первую очередь будут внедрять постоянный ухода за людьми, которые целиком утратили способность себя обслуживать.

Рейтинг услуг

Министерству труда и регионам предстоит отработать порядок комбинированного финансирования систем долговременного ухода. В основе будут находиться бюджеты субъектов РФ, но при этом будут привлекаться  средства благотворителей, общественных  организаций, волонтеров.

При Совете по вопросам попечительства в соцсфере создадут  рабочую группу, которая будет заниматься проработкой возможности и целесообразности введения нового вида обязательного соцстрахования – для случаев, когда речь идет о нуждаемости в постоянном уходе «со стороны».

Панируется разработать  цифровую платформу, с помощью которой  те, кому необходима помощь в долговременном уходе за пожилыми  людьми, смогут запрашивать услуги по уходу у лиц, которые заявили о готовности их оказывать. При этому качество услуг будет оцениваться, а на основании оценок -  строиться рейтинг.

Минздрав разработает рекомендации для оказания медицинской помощи на дому для пожилых людей, которые утратили способность самостоятельно себя обслуживать. А вот Минтруд будет координировать работу в субъектах РФ по переобучению персонала организаций,  которые войдут в систему долговременного ухода.

Компенсации за уход

Вопрос ухода за гражданами прорабатывается в России давно и на всех уровнях. Так, депутаты ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому предлагается поднять уровень выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч. Сегодня такие выплаты  получают те, кто ухаживает за инвалидами с детства I группы.

Проживающие на территории России неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы, тоже  имеют право на получение ежемесячной компенсационной выплаты. Согласно проекту закона выплата за уход устанавливается в размере 10 000 рублей, который подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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