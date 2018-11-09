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Шпионский скандал: отношения Австрии и России после свадьбы дали трещину?

9 Ноября 2018 435 0 Политика
Шпионский скандал: отношения Австрии и России после свадьбы дали трещину?

Власти Австрии заявили о задержании шпиона, который якобы в течение двадцати лет сотрудничал с российской разведкой. Скандал разгорелся до такого уровня, что даже глава австрийского МИДа Карин Кнайсль решила отменить свой визит в Россию. К слову говоря, именно на ее свадьбе в августе этого года танцевал президент России Владимир Путин. И этот факт свидетельствовал о весьма позитивном отношении двух стран.

70-летний шпион

Австрийской прокуратурой было возбуждено уголовное дело о шпионаже в пользу России. Главным фигурантом дела стал экс-полковник, которого будут судить по статье «о работе на иностранную военную разведку». Ему грозит двухлетний срок заключения. В Минобороны Австрии этот факт подтвердили: «Служба военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыла случай шпионажа. Отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил за бундесхеером (армия) и передавал документы России». В ближайшее ведомство вызовет на разговор военного атташе России в Австрии.

Как уточняется, дело заведено против 70-летнего полковника в отставке. С конца 1990-х годов он передавал военной разведке России сведения, связанные с данными о миграционном кризисе, военной авиации Австрии, а также об артиллерийских системах. Как сообщает Krone Zeitung, за эти «услуги» полковник из Зальцбурга получал вознаграждении: около 300 тыс. евро.

По данным следствия, австрийский шпион якобы каждый две недели выходил на связь со своим связным «Юрием» из российских спецслужб. Ему и передавались документы с секретной информацией. При этом, как сообщает Служба армейской контрразведки Австрии, шпионаж был прекращен после того, как российская сторона «просигналила» полковнику о том, что его раскрыли.

Последствия

«Этот случай доказывает, что даже после холодной войны нейтральные государства являются объектами шпионажа», – цитирует издание министра обороны Австрии Марио Кунасека. По его словам, сегодня существует необходимость в усилении национальной безопасности. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц категорически заявил, что шпионаж неприемлем.

В ближайшее время власти Австрии соберутся на обсуждение «шпионского скандала» со своими коллегами из Европы. Плюс ко всему, австрийские власти также направили российской стороне требования объяснить ситуацию, и посол России явится в МИД. Со своей стороны Россия также вызвала посла Австрии в Москве.

В данный момент бывший полковник находится в прокуратуре. Были ли у него сообщники, пока неизвестно. СМИ пишут, что этот скандал «надолго обременит» отношения между Москвой и Веной. При этом, как отмечается, ущерб от деятельности шпиона может быть больше, чем от Альфреда Редла, в начале XX века выдававшего России австрийских агентов и передавшего Сербии план австрийского вторжения.

От свадьбы до скандала один шаг

Шпионский скандал привел к тому, что глава австрийского МИДа Карин Кнайсль, у которой Путин в этом году гулял на свадьбе, решила отменить запланированный декабрьский визит в Россию. Вместе с этим, по словам канцлера Курца, в данный момент у властей Австрии есть только подозрения в том, что Москва причастна к разведывательной деятельности. Насколько они реальны, предстоит выяснить представителям судебной власти, которые присоединились к расследованию.

«Такие случаи – вне зависимости от того, происходят ли они в Нидерландах или в Австрии, – не улучшают отношения между Россией и Европейским союзом», – отметил канцлер.

«Глава МИД отреагировала на это (информацию о подозрениях в адрес бывшего полковника), сегодня вызвала в министерство российского представителя и отменила поездку в Россию», – проинформировал Себастьян Курц в разговоре с представителями СМИ, добавив следующее: «Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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