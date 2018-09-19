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«Шаги, которые заметят все». Как Россия ответит за сбитый Ил-20 в Сирии

19 Сентября 2018 149 0 Тренды Политика
«Шаги, которые заметят все». Как Россия ответит за сбитый Ил-20 в Сирии

Президент Владимир Путин призвал не сравнивать потерю Ил-20 с событиями 2015 года, когда турецкий истребитель «сознательно сбил» российский Су-24 в Сирии. По его словам, в Латакии произошла «цепь трагических случайностей». Об этом Путин заявил днем 18 сентября на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Вечером президент переговорил по телефону со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, которому указал на несоблюдение договоренностей.

«Враждебный» Израиль

Ил-20 военно-космических сил России, участвующих в военном конфликте в Сирии, был сбит системной сирийской ПВО, признали в Минобороны после череды предположений, среди которых рассматривалась и возможность того, что самолет подбил французский фрегат. Согласно официальной версии, Ил-20 оказался между израильскими истребителями F-16 и сирийскими комплексами С-200. Причем Москва настаивает: израильский истребитель прикрылся Ил-20 и подставил его под огонь (в Израиле утверждают, что истребитель вернулся к тому моменту на аэродром базирования).

Владимир Путин развеял домыслы. Он подчеркнул, что израильский самолет не сбивал российский самолет, но при этом отметил – жесткое заявление Минобороны по поводу инцидента было полностью согласовано с ним. В официальном заявлении действия Израиля прямо называются «враждебными». Вдогонку министр обороны Сергей Шойгу пригрозил, что Россия не оставит действия Израиля без ответа.

Руководство Израиля выразило соболезнования, но не признало вину. Ответственность за случившееся Израиль полностью возлагает на режим Асада, но виновными считает также Иран и «Хезболлу», которых именует «соучастниками». Все дело в том, что в Латакии израильские ВВС атаковали объекты, через которые, по данным израильской разведки, Иран и террористическая группировка «Хезболла» должны были передать Ливану системы высокоточного смертельного оружия. Оно, как утверждают представители еврейского государства, является для них опасностью.

Президент Путин попенял Нетаньяху на несоблюдение российско-израильской договоренности о предотвращении опасных инцидентов. В качестве дипломатической острастки Москва призвала Тель-Авив не допускать подобных ситуаций впредь. По словам министра обороны России, Ил-20 оказался под огнем, потому что израильская сторона предупредила о своем ударе за минуту до трагического инцидента. Таким образом, вопрос о нахождении самолета радиоэлектронной борьбы Ил-20 в месте военных действий отпадает, но остается другой вопрос: почему израильским ВВС позволили так близко подойти к базе Хмеймим.

Кому выгодно

Нетаньяху пообещал отправить в Москву командующего ВВС Израиля генерал-майора Амикама Норкина, который доложит обо всех действиях израильской авиации в Сирии. С начала 2017 года Израиль нанес удары по 202 объектам в Сирии более чем 800 ракет. Для израильской стороны представляется жизненно важным противостоять в Сирии Ирану и террористической организации «Хезболла», которую финансирует Тегеран. Россия же в свою очередь позволяла Тель-Авиву бомбить режим Асада, несмотря на то, что Москва вмешалась в гражданскую войну в Сирии, чтобы поддержать его власть. Теперь все может измениться: открытое небо над Сирией, возможно, станет закрытым.

«Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все», – сказал Путин. Между тем во власти проявилась и «партия войны»: первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил о необходимости нанести удар по Израилю. Однако, по словам арабского журналиста Сами Клейба, Россия вряд ли будет вступать в конфронтацию с Израилем из-за военной ошибки.

Сейчас Россия может закрыть воздушное пространство над суверенным государством или четко определиться, кто, когда и куда летает, говорит военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он считает, что Москва может предоставить Сирии современные комплексы ПВО. О том, кому выгодно произошедшее, призывает задуматься эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. «Сейчас ситуация критическая, и Израиль абсолютно не заинтересован в резком ухудшении отношений с Россией и вообще в создании конфронтационной ситуации с Россией», – считает эксперт.

Тем не менее Москва пока не афиширует анонсированные президентом меры. Но то, что они будут, никто из экспертов не сомневается. «Гибель своих офицеров и солдат мы, по-моему, еще никому не прощали», – говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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