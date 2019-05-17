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«Северный поток – 2» никто не остановит, в России хотят вернуть систему распределения выпускников вузов и другие новости

17 Мая 2019 1331 0 События и факты
«Северный поток – 2» никто не остановит, в России хотят вернуть систему распределения выпускников вузов и другие новости

Возможность вернуть систему государственного распределения выпускников ВУЗов, учившихся «на бюджет», предложил рассмотреть правительству Владимир Путин, передает «Интерфакс». Прежде всего, речь идет о выпускниках медицинских ВУЗов. С инициативой выступил знаменитый доктор Леонид Рошаль. Он считает, что таким путем можно за пару лет решить проблему с нехваткой медицинских кадров в регионах. Владимир Путин подчеркнул, что возвращая систему распределения необходимо будет решать и проблемы жилья для приезжающих специалистов.

Строительство газопровода  «Газпром» может завершить самостоятельно в случае применения США санкций к немецким, итальянским и швейцарским компаниям, участвующим в этом проекте. Об этом сообщает «ТАСС»  со ссылкой на представителей Минэнерго РФ. А канцлер Германии Ангела Меркель завила в интервью немецкой газете, что Еврокомиссия не сможет остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.

Правительство РФ не одобрило предложение о едином сборе с покупок в иностранных интернет-магазинах. Минпромторг оставит без пошлин покупки до 500 евро в месяц, передает «Интерфакс».

С января по апрель этого года частный сектор вывез из России 34,7 миллиарда долларов, что почти в два раза превышает показатель за аналогичный  период прошлого года, сообщает ЦБ. Регулятор отмечает, что это было обусловлено приобретением иностранных активов. А вот международные резервы РФ приросли на 21,7 миллиарда долларов.

Скандал вокруг финала конкурса «Голос дети» подходит к завершению. «Первый» канал принял решение аннулировать результаты финала. Устроители шоу заявили, что были выявлены факты автоматизированной отправки СМС за одного из участников шоу в процессе зрительского голосования. «Первый» канал назвал это «внешним воздействием». Телеканал пообещал  установить дополнительную  защиту механизмов голосования к следующему сезону проекта. Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу "Голос Дети" состоится на «Первом» канале 24 мая, информирует «Интерфакс».

Возобновляемая энергетика набирает обороты в экономике. Так голландская «Royal Philips NV» полностью перешла на возобновляемую энергетику после открытия новой ветряной электростанции на юго-западе страны. Компания заявляет, что к 2020 году ее заводы по всему миру перейдут на возобновляемые источники энергии, сообщает «Интерфакс».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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