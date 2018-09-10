Сергей Собянин побеждает на выборах, рублю ничего не грозит и другие новости понедельника

Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы. По данным экзит-полов, он набирает 74% голосов. Надо отметить, что эти данные являются предварительными, так как ЦИК успел обработать менее 1% голосов. По данным Мосгоризбиркома, явка на выборах мэра столицы составила 31,24%, пишет РБК.

Россия сможет защитить свою национальную валюту, констатирует Bloomberg. В первую очередь за счет большого объема золотовалютных резервов (460 млрд долларов), а также одному из самых низких уровней государственного долга в мире (13%). Другим важным фактором является то, что доходность российских десятилетних казначейских облигаций выросла почти до 9,1%, а их реальная прибыль – одна из самых высоких в мире. Поэтому иностранные инвесторы останутся в России.

Северный морской путь может стать для России «собственным Суэцким каналом», пишет The Washington Post. Это связано с глобальным потеплением и таянием арктических льдов. В результате Россия получит контроль над стратегическим торговым маршрутом и сможет получать прибыль за навигацию и работу ледокольного флота. Использование Северного морского пути позволит существенно сократить расходы на транзит грузов из Европы в Америку и Азию, добавляет издание.

4,6 млн руб. будет потрачено на ликвидацию пустот, обнаруженных под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме «Восточный», сообщает РИА Новости. «Восточный» должен стать первым в стране космодромом гражданского назначения и обеспечить независимый доступ России в космос. Строительство космодрома было начато в 2012 году, первый пуск был произведен в апреле 2016 года.

Первая очередь мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) для бытовых нужд и котельных запущена на Сахалине. Производительность завода составит 12,75 тыс. тонн газа в год. После строительства второй очереди завода она вырастет до 24 тыс. тонн СПГ в год. В отдаленные населенные пункты СПГ будут доставлять с помощью специальных автомобилей, в дальнейшем сжиженный газ начнет поступать и на Курильские острова. Стоимость проекта составила 836 млн руб., передает «Интерфакс».