Секретный экспорт на 55 млрд. Что и кому продает Россия под грифом «секретно» 405 0 Экономика

Статья «секретный экспорт» России в 2019 году упала на 13%, но по-прежнему составляет внушительные 55 млрд долларов. Секретных товаров за прошлый год страна продала на 8,8 млрд долларов меньше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы. Три четверти «секретных» поставок – это трубопроводный газ, остальное – вооружение и изотопы.