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Секретный экспорт на 55 млрд. Что и кому продает Россия под грифом «секретно»

6 Марта 2020 405 0 Экономика
Секретный экспорт на 55 млрд. Что и кому продает Россия под грифом «секретно»

Статья «секретный экспорт» России в 2019 году упала на 13%, но по-прежнему составляет внушительные 55 млрд долларов. Секретных товаров за прошлый год страна продала на 8,8 млрд долларов меньше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы. Три четверти «секретных» поставок – это трубопроводный газ, остальное – вооружение и изотопы.

Открытая статистика

  • В 2019 году «секретный» экспорт России сократился на 13%, или на 8,8 млрд долларов. Общий показатель экспорта составил 422,8 млрд долларов, тогда как его засекреченная часть 55,3 млрд.
  • На снижении сказалось ухудшение российских позиций на мировом рынке вооружений, поскольку под секретными статьями проходят следующие товары: «Оружие и боеприпасы» и «Летательные аппараты, а также космические аппараты и их части». Под вторую категорию, помимо военных средств, входит и гражданская авиация.
  • Особым типом секретности обладают поставки военных кораблей («Суда, лодки и плавучие конструкции»), танки и самоходные бронированные транспортные средства. Также здесь есть «Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов».
  • Интересно, что в экспорте засекречивается и часть поставок углеводородов – «Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие».

Крупнейшие импортеры

  • Экспорт вооружений представляет наименьшую статью доходов – на 924 млн долларов в 2019 году Россия продала танков и бронетехники, на 30 млн долларов военных кораблей и по авиации сумма не указана.
  • При этом среди клиентов российского военторга, получающих технику по закрытым экспортным статьям, числятся: Египет (2,4 млрд долларов), Алжир (1,9 млрд долларов), Китай (1,6 млрд долларов), Индия (0,9 млрд долларов) и США (0,9 млрд долларов). Всего – 7,7 млрд долларов из 55 млрд.
  • На 41,6 млрд долларов приходятся продажи трубопроводного газа, которые были засекречены. По данным за 2019 год, видно, что все ключевые потребители российского газа снизили закупки в денежном выражении. Так, Германия закупила газа на 10,6 млрд долларов вместо 12,7 млрд в 2018 году. Турция снизила закупки на 1,4 млрд долларов – до 4,3 млрд. Италия на 2 млрд – до 3 млрд долларов. Белоруссия на 0,1 млрд – до 2,6 млрд долларов. Нарастила закупки только Австрия – на 0,3 млрд, до 3,2 млрд долларов.
  • Экспорт химических соединений составил 1,7 млрд долларов. Крупнейшим покупателем по этой статье значатся США и Швеция. Меньше всего импортировали их Египет и Алжир.
  • На прочие секретные статьи приходится 13,6 млрд долларов экспорта.

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Редакция "Капитала Страны"

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