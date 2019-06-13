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Секрет на 7,5 триллиона. В России вдвое вырос объем непубличных тендеров корпораций

13 Июня 2019 115 0 Экономика
Секрет на 7,5 триллиона. В России вдвое вырос объем непубличных тендеров корпораций

В прошлом году из публичной сферы были выведены корпоративные закупки, сумма которых составила около 7,5 трлн руб. (порядка 7% ВВП). Это больше чем в два раза превышает объемы предыдущего года. Такие данные содержатся в мониторинге, составленном экспертами Счетной палаты. Документ, посвященный госзакупкам и закупкам госпредприятий, оказался в распоряжении редакции РБК.

Скрытые или публичные?

В прошлом году заказчикам было разрешено не размещать в ЕИС (Единая информационная система) информацию о закупках услуг, которые связаны с использованием государственного и муниципального имущества, а также финансовых услуг. При этом увеличился и список закупок в сфере атомной энергии, информация о которых с одной стороны не представляет собой государственную тайну, а с другой не должны проходить публично.

Как пишет РБК, сумма закупок, которые проводились через ЕИС, в 2018 году составила 16,7 трлн руб. А весь объем договоров, как показала отчетность корпоративных заказчиков, оценивается в сумму 24,2 трлн руб. В итоге разница оказалась в 7,5 трлн рублей. Именно  таков был объем непубличных договоров. И онв два раза больше, чем в 2017 году (3,4 трлн руб.).

Скрытые закупки ведут к ограничению конкуренции, росту рисков неэффективного расходования бюджетных средств, что сдерживает рост экономики, подчеркивают в Счетной палате. По данным Минфина, объем закрытых закупок, включая гостайну и закупки, которые правительство засекретило особыми решениями, составил 808 млрд руб. в 2018 году.

Непопулярный формат

Как пишет РБК, пока что уровень конкуренции в  сфере госзакупок остается не самым высоким: примерно три заявки на лот. При этом, как показал мониторинг, показатели относительной экономии в течение двух лет идут на снижение. В ведомстве констатируют: «Несмотря на значительные бюджетные расходы, ежегодно направляемые на совершенствование системы государственных и корпоративных закупок, заметных положительных изменений не происходит».

В свое время ЕИС запустили с целью снижения коррупционных рисков  и действия «человеческого фактора». При этом, начиная с 2019 года, заказчики в обязательном порядке должны проводить все закупки в электронной форме. Однако мониторинг показал ненадежность системы. Пятую часть всего периода своего действия, а именно 21%, система ЕИС была недоступна из-за профилактических работ. При этом, как отмечают эксперты, перегрузки и технические неполадки затрудняют доступ бизнеса к госзакупкам. А срыв сроков создает ситуацию, в которой  заказчиков можно привлечь к административной ответственности.

Главным изменением в сфере закупок 2018 году переход с «бумажной» на электронную форму. У заказчиков появилась возможность проводить конкурс, а также делать запрос котировок и предложений именно в электронном формате. Однако данный механизм не востребован: в долевом выражении объем таких закупок составляет меньше 1% по итогам года.

В три раза больше нарушений

Счетная палата также выявила следующий факт: общая сумма нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб., что в 2,8 раза больше, чем за 2017 год. Называются и причины нарушений: традиционно одна из них (74,6%, или 219,7 млрд руб.) связана с начальной минимальной стоимостью контракта. Вместе с этим, как отмечается, законом не регулируется ценообразование при закупках.

В разговоре с РБК гендиректор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина рассказала, что даже если стоимость услуг высокая, то контракт может получить заранее известный участник – тот, под которого и прописывались заданные критерии. Кроме этого, чтобы победить по 223-ФЗ все чаще имеет место быть такое явление как консорциумы: варианты, при которых происходит объединение компаний с целью получения максимального балла по квалификации и дальнейшего контракта. В итоге это приводит к снижению качества. «Победитель в подобных случаях может вообще не обладать необходимым опытом и компетенциями», — заключила эксперт.
 

 

 

 



 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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