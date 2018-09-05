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Пенсионная реформа

Сечин высказался о пенсионной реформе, в Крыму экологическая катастрофа и другие новости среды

5 Сентября 2018 147 0 Тренды События и факты
Сечин высказался о пенсионной реформе, в Крыму экологическая катастрофа и другие новости среды

Игорь Сечин, главный исполнительный директор компании «Роснефть», рассказал в интервью ТАСС, что в «Роснефти» уже давно реализуют новые пенсионные изменения, обозначенные Владимиром Путиным. Речь, в частности, идет о сохранении рабочих мест для сотрудников предпенсионного возраста. «Мы сохраняем "костяк" ветеранов, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Многие из них курируют наиболее сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьезнейшей подготовки и самой высокой квалификации. Это и сложные виды бурения, и работа на установках по переработке нефти, и геологоразведка, – одним словом, все направления нашего бизнеса», – отметил Сечин.

Рыночная стоимость акций американской компании «Amazon» достигла 1 трлн долларов. «Amazon» была создана в 1994 году. Она занимается продажей товаров и услуг через интернет. Ранее эту рекордную отметку преодолела корпорация Apple, рыночная стоимость которой оценивается сейчас в 1,1 трлн долларов, сообщает ТАСС. Для сравнения рыночная стоимость самой дорогой компании России – «Роснефти», оценивается примерно в 50 млрд долларов.

2 млрд долларов получила Россия за поставку в Китай многоцелевых истребителей Су-35. Этот контракт был подписан в 2015 году и будет завершен до конца этого года. Американское издание The National Interest назвало эти машины «головной болью и ночным кошмаром» для авиации США в Азиатском регионе. Пекин получит 24 самолета, относящихся к поколению «4++». Су-35 имеет на вооружении как неуправляемые бомбы, так и управляемые системы ракет с радиолокационными и инфракрасными головками самонаведения.

Мировые цены на нефть пошли вниз. Это связано с уменьшением опасений резкого снижения добычи в связи со штормом «Гордон» в Мексиканском заливе, передает РИА Новости. Сейчас нефть марки Brent держится выше 77 долларов за баррель.

Чрезвычайная ситуация сложилась на севере Крыма в городе Армянске, сообщает РИА Новости. Металлические предметы стали покрываться липкой ржавчиной, пожухла листва, красная сыпь на лицах детей, которые ходят в респираторах. Власти Крыма приняли решение вывезти всех детей в санатории. Виновником экологической катастрофы считается местный завод «Крымский Титан», который закрыли на две недели. Проблема еще и в том, что «Крымский Титан» – градообразующее предприятие. И его полное закрытие оставит тысячи людей без работы.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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