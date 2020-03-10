Сделки больше нет. Как и зачем Россия развалила договоренность с ОПЕК+ 637 0 Экономика

В конце прошлой недели пришли тревожные новости из Вены – министр энергетики России Александр Новак досрочно покинул встречу стран ОПЕК+, которые собрались, чтобы договориться о регулировании цен на нефть. Саудовская Аравия предложила сократить добычу ради сохранения высоких цен, поскольку эпидемия коронавируса в Китае ведет к замедлению китайской, а вместе с ней и мировой экономики. Россия отказалась от новой сделки, и ее флажок за столом переговоров был демонстративно опрокинут. Саудовская Аравия пообещала поставлять 12,3 млн баррелей нефти в сутки и давать 20%-ную скидку своим покупателям. Это обрушило цены на нефть на 30% 9 марта – до 31 доллара за баррель, худший показатель с 2016 года. Для России ценовые войны с саудитами могут закончиться рецессией и экономическим кризисом. Девальвация рубля как индикатор будущего кризиса уже происходит.