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Сделки больше нет. Как и зачем Россия развалила договоренность с ОПЕК+

10 Марта 2020 637 0 Экономика
Сделки больше нет. Как и зачем Россия развалила договоренность с ОПЕК+

В конце прошлой недели пришли тревожные новости из Вены – министр энергетики России Александр Новак досрочно покинул встречу стран ОПЕК+, которые собрались, чтобы договориться о регулировании цен на нефть. Саудовская Аравия предложила сократить добычу ради сохранения высоких цен, поскольку эпидемия коронавируса в Китае ведет к замедлению китайской, а вместе с ней и мировой экономики. Россия отказалась от новой сделки, и ее флажок за столом переговоров был демонстративно опрокинут. Саудовская Аравия пообещала поставлять 12,3 млн баррелей нефти в сутки и давать 20%-ную скидку своим покупателям. Это обрушило цены на нефть на 30% 9 марта – до 31 доллара за баррель, худший показатель с 2016 года. Для России ценовые войны с саудитами могут закончиться рецессией и экономическим кризисом. Девальвация рубля как индикатор будущего кризиса уже происходит.

Повод для спора

  • Нефть неуклонно дешевела с начала января из-за опасений по поводу распространения коронавируса и его негативного влияния – сначала на Китай, а затем и на мировую экономику. К марту, когда эпидемия коронавируса COVID-2019 распространилась на 100 стран мира, страны нефтяного картеля ОПЕК и примкнувшие к ним независимые нефтедобытчики (всего 20 стран) должны были решить, как им действовать после 1 апреля 2020 года, когда истечет срок предыдущей сделки. Суть прежних договоренностей сводилась к ограничению добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки ради повышения ее цены. Саудовская Аравия предлагала сократить до конца года добычу еще на 1,5 млн баррелей (для России – на 0,5 млн баррелей).
  • Перед встречей в Вене президент Владимир Путин провел совещание с нефтяными компаниями. По информации анонимных источников, глава «Роснефти» предложил выйти из сделки с ОПЕК, чтобы нанести сокрушительный удар по добытчикам сланцевой нефти в США. Согласно этой логике, высокие цены на нефть поддерживают «сланцевиков» и позволяют им захватывать доли других нефтяных игроков на мировом рынке. Это верно за одним уточнением – сланцевая нефть в основном идет на внутриамериканский рынок и делает США независимыми от поставок с Ближнего Востока, утверждали эксперты.
  • В пятницу, 7 марта министр энергетики России Александр Новак отказался от предложения саудитов пойти на дополнительное сокращение добычи. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что сокращение – это «мазохизм», Россия только проигрывает мировые рынки, ограничивая свою добычу. Сделка с ОПЕК+ для России, по словам Леонтьева, была «лишена смысла», страна якобы «расчищала место» для сланцевой нефти. Поэтому выход из этой сделки для России был исключительно выгоден.

Последствия несговорчивости

  • 10 марта, в первый день торгов после провала переговоров, российские нефтяные компании за полтора часа потеряли 1,6 трлн руб. стоимости, из них 620 млрд руб. пришлись на «Роснефть». В компании ЛУКОЙЛ решение не поддержали – совладелец компании Леонид Федун назвал разрыв соглашения «неожиданным и нерациональным», поскольку Россия будет ежедневно терять от 100 до 150 млн долларов из-за падения нефтяных цен.
  • Министр Новак после обрушения цен на нефть, рубля и российской биржи на 10% резко изменил риторику: по его словам, Россия может как сократить, так и увеличить добычу. Он заявил, что Россия может достигнуть новых договоренностей. Также он заверил, что цены на бензин не вырастут – правительство компенсирует потери нефтяных компаний от продажи топлива на внутреннем «неликвидном» рынке (им гораздо выгоднее экспортировать топливо).
  • Вместе с тем Россия не способна существенно нарастить добычу – Новак говорит о потенциале на уровне 0,2-0,3 млн баррелей в сутки и лишь в перспективе – 1 млн баррелей. Саудовская Аравия уже пообещала выйти на максимальные обороты и поставлять клиентам по 12,4 млн баррелей в сутки, что существенно больше всей российской добычи.
  • Развал сделки ОПЕК+ обрушил акции добытчиков сланцевой нефти (Occidental, Apache, Devon Energy) в среднем на 30-40%. Цена на нефть марки Brent на минимумах торговалась на уровне 31 доллар за баррель. Но аналитики допускают, что цены могут упасть до 25 долларов за баррель.
  • Президент США Дональд Трамп позитивно оценил действия России и Саудовской Аравии, поскольку, по его словам, американские граждане получают дешевый бензин.
  • Так как Саудовская Аравия дает с 1 апреля 20% на покупку своей нефти, ценовую войну Россия затеяла вовсе не со «сланцевиками» в США, а со своим партнером.
  • В России исказили цепочку произошедших событий: по словам министра Новака, ОПЕК+ отказался оставить в силе прежнее соглашение и принял решение «о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка». Хотя нефтяной картель, напротив, добивался радикального снижения добычи. Но это в правительстве объясняют следующим образом: Саудовская Аравия хотела воспользоваться эпидемией коронавируса и переложить больше издержек по сокращению добычи на страны, не входящие в ОПЕК, то есть на Россию.

Кому выгодно

  • Говоря об обвале нефтяных котировок, содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер заявил, что Садовская Аравия – это едва ли не единственный производитель топлива, для которого рентабельность может достигаться даже при цене в 30 долларов за баррель.
  • «Возможно, некоторые российские производители смогут работать с прибылью, но в остальном мире нефть значительно дороже добывать. И совершенно точно, американские производители сланцевой нефти не смогут работать с прибылью при ценах 30 долларов за баррель. Нет никаких сомнений в этом», – пояснил эксперт в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что компании США с трудом будут выходить на прибыльный уровень даже при цене в 45-50 долларов.
  • Стоимость подъема нефти из скважины у «Росрнефти» так же низка – около 3-5 долларов за баррель. Однако все перечисления в бюджет начинаются со стоимости 20 долларов за баррель. Поэтому пострадает бюджет Российской Федерации. В Минфине заявляют, что готовы тратить Фонд национального благосостояния, чтобы выстоять во время начавшегося рукотворного кризиса.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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