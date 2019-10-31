Сдали коллекторам. Российские банки передали на взыскание почти полтриллиона долгов россиян

За период с января по сентябрь этого года по агентской схеме от банков коллекторам было передано в работу порядка 453 млрд руб. просроченных долгов. Это на десять процентов больше, чем в прошлом году. При этом, как показывает анализ переданных портфелей, сократилась средняя сумма долга по потребительским кредитам, и одновременно вырос объем передаваемых коллекторам долгов по автокредитам и картам. Как прогнозируют участники рынка, эта тенденция, вероятно, будет сохранятся и в 2020 году.

Эффект низкой базы

Как выяснили эксперты СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года коллекторам в общей сложности передали 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб. Эти долги передавались по агентской схеме, при которой сам долг остается у банка, а коллекторы взыскивают долги от его лица, получая свою комиссию. Как пишет «Коммерсант», в сравнении с прошлым годом переданных долгов стало больше на 83% в количественном выражении и на 10% - в денежном. Темпы роста передач коллекторам по численности существенно выросли, а в объеме, напротив, сократились (год к году они находились на уровне 10% и 37% соответственно).

Как рассказал генеральный директор ЭОС Антон Дмитраков, причина замедления роста объема передаваемых долгов состоит в том, что в прошлом году сработал так называемый « эффект низкой базы». Проще говоря, рынок агентского взыскания только-только начал приходить в себя после долгого спада, который был вызван экономическим кризисом и сжатием рынка розничного кредитования.

«Количество переданных кейсов выросло, поскольку банки стали охотнее отдавать агентствам первичные долги. Это связано с необходимостью снижения кредитных рисков и изменениями в работе с долгами в самих банках», - объясняет генеральный директор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата.

Структура долгов

Однако при этом наблюдается и другая тенденция: зафиксированы также серьезные перемены в структуре долгов, которые передаются коллекторам в работу. Как объясняет «Ъ», по-прежнему большая часть непогашенных заемщиками долгов – это потребительские кредиты (pos-кредиты и кредиты наличными). Но, если сравнивать с прошлым годом их доля все же уменьшилась с 82% до 67%. Зато доля долгов по кредитным картам, которые банки не смогли взыскать самостоятельно и вынуждены были передать коллекторам , выросла на 5%, до отметки в 14%. По долгам по автокредитам рост еще больше — на 9,7 %, до 17,7%.

Комментируя эту ситуацию, президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев отмечает, что состояние агентского портфеля коллекторских агентств прямо пропорционально зависит от структуры банковских кредитов. «Если банки проявляют активность в том или ином сегменте, то через 6–12 месяцев мы видим рост именно этого сегмента в работе агентств», — отмечает Мехтиев.

А генеральный директор НСВ Роман Волосников отмечает, что за последний год в активном режиме развивались как раз-таки два сегмента - кредитные карты и автокредиты. Причины тут очевидны - в условиях сохраняющихся экономических рисков в России кредитор может менять лимит по карте в зависимости от платежеспособности клиента, а совершение такой крупной покупки как автомобиль невозможно без кредитных средств.

Пессимистичный прогноз

Участники рынка прогнозируют, что тенденция на изменение структуры портфеля долгов по банковским кредитам будет сохраняться в этом и усилится в следующем году. Как считает Мехтиев, в общей сложности до конца 2019 года коллекторам от банков будет передано в работу порядка 540–550 млрд рублей просроченных долгов. Годом раньше речь шла о 505 млрд рублей. «Таким образом, рост объема составит около 7–9%, в количественном выражении увеличение будет порядка 50%. Такой перекос в темпах роста связан с сокращением почти в два раза за год средней суммы долга», - заключил эксперт.

Российские власти уже не раз высказывали озабоченность в связи с ростом просроченного долга по кредитам и по сей день стараются принять меры для того, чтобы россияне не брали займов больше, чем в состоянии погасить. Также был введен ряд ограничений для коллекторских агентств, но методы их работы с должниками по-прежнему оставляют желать лучшего.