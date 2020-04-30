Капитал страны
ENGLISH
30 АПР, 12:53 МСК
USD (ЦБ) 73,6894
EUR (ЦБ) 80,0488
Сбербанк потерял почти 50% прибыли в первом квартале. Банк готовится к кризису
30 Апреля 2020 294 0 Экономика
По результатам первого квартала 2020 года прибыль Сбербанка сократилась на 46,8% относительно аналогичного периода 2019 года. Об ухудшении финансовых показателей крупнейшая кредитная организация России отчиталась в соответствии со стандартами международной финансовой отчетности (МСФО). Всего чистая прибыль Сбербанка составила 120,5 млрд руб. Прибыль в расчете на акцию упала с 10,55 до 5,6 руб. По словам зампреда правления банка Александра Морозова, на финансовый результат компании повлияло существенное увеличение отчислений в резервы. Банк пополняет «подушку безопасности», готовясь к затяжному кризису в связи коронавирусом.
Сбербанк увеличивает резервы
- В Сбербанке заверили: организация встречает кризис «хорошо подготовленной». Банку на текущий момент хватает ликвидности и капитала. При этом рентабельность капитала составляет 10,6%, а рентабельность активов – 1,5%.
- Общий кредитный портфель Сбербанка за первый квартал увеличился на 6,5%, до 23,2 трлн руб. Розничный кредитный портфель вырос на 3,9% (до 8,2 трлн руб.), а прирост розничных депозитов составил 3,2% (14,7 трлн руб.).
- Корпоративный кредитный портфель вырос на 8%, до 15 трлн руб. В свою очередь, корпоративные депозиты увеличились на 13,9%, до 8,4 трлн руб.
- Расходы банка на создание резервов под ожидаемые убытки в январе – марте составили 134,6 млрд руб. против 17,3 млрд руб. в первом квартале прошлого года. Именно они уменьшили прибыль банка на 46,8%, до 120,5 млрд руб. В первом квартале 2019 года прибыль составляла 226,6 млрд руб.
- Зампред правления Сбербанка Александр Морозов отметил, что динамика процентного и комиссионного дохода в первом квартале соответствует ожиданиям организации. Но пандемия коронавируса нарушила планы и внесла высокую степень неопределенности. Благодаря резервам Сбербанк хорошо подготовлен к кризису.
- В 2018 году глава Сбербанка Герман Греф рассчитывал выйти на прибыль в 1 трлн руб. в 2020 году. Аналитики, в свою очередь, ожидали, что в этом году банку удастся заработать 979 млрд руб. чистой прибыли. Замедлить рост прибыли должно было регулирование комиссии и снижение комиссионного дохода. В 2020 году Сбербанк планировал выплачивать половину чистой прибыли в виде дивидендов. Об этом Греф говорил президенту Владимиру Путину.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
11:52 В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича
29 АПР, 17:47 ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб?
29 АПР, 13:00 В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов
29 АПР, 12:35 В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей
29 АПР, 12:06 В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ
29 АПР, 11:36 В Подмосковье запустили серийное производство новых картофелепосадочных машин, адаптированных для РФ
29 АПР, 11:24 В Архангельской области на крупнейшем в России судостроительном заводе запущено новое оборудование
Написать комментарий