Сбербанк потерял почти 50% прибыли в первом квартале. Банк готовится к кризису 294 0 Экономика

По результатам первого квартала 2020 года прибыль Сбербанка сократилась на 46,8% относительно аналогичного периода 2019 года. Об ухудшении финансовых показателей крупнейшая кредитная организация России отчиталась в соответствии со стандартами международной финансовой отчетности (МСФО). Всего чистая прибыль Сбербанка составила 120,5 млрд руб. Прибыль в расчете на акцию упала с 10,55 до 5,6 руб. По словам зампреда правления банка Александра Морозова, на финансовый результат компании повлияло существенное увеличение отчислений в резервы. Банк пополняет «подушку безопасности», готовясь к затяжному кризису в связи коронавирусом.