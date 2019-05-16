Ушел и не вернулся. Почему топ-менеджер Роскосмоса прячется в Греции?

Большой скандал случился в НИИ КП, который занимается разработкой и производством радиоаппаратуры и электроники. После того, как на научно-производственном предприятии начали работать сотрудники службы внутреннего аудита «Роскосмоса», генеральный директор института Юрий Яскин в апреле отправился командировку в одну из европейских стран. И уже из-за границы он прислал заявление об увольнении по собственному желанию. Теперь эксперты центрального аппарата ФСБ будут проводить проверку в отношении самого Яскина.

Предыстория

НИИ КП является филиалом Объединенной ракетно-космической корпорации, входящей в «Роскосмос» и одним из ключевых компаний в своей области. Именно здесь создавались так называемые приборы навигационной аппаратуры потребителя, которые определяют расположение объектов вооружения и военной техники с помощью сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. О том, что произошло НИИ КП , «Коммерсанту» сообщили два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности.

В середине апреля топ-менеджерам компаний, которые работают с НИИ КП, пришло сообщение о том, что теперь рабочую корреспонденцию ранее поступавшую генеральному директору Юрию Яскину нужно отправлять на имя другого человека. О причинах ничего не говорилось, и к ситуации отнеслись как к планам «Роскосмоса» обновить руководство одного из своих ключевых НИИ.

Однако в реальности, как пишет «Ъ», ситуация оказалась намного серьезнее: смена генерального произошла на фоне серьезного «разбора полетов». В нем участвуют не только уполномоченные лица со стороны государственной корпорации, но и сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Побег

Как рассказал собеседник издания, в апреле этого года тогда еще действующему гендиректору института Яскину было дано разрешение на командировку в Европу. Для этого первый отдел, который отвечает за соблюдение режима, выдал ему загранпаспорт. Однако после того, как закончился согласованный срок поездки, Яскин на работу не вернулся. Вместо этого он прислал заявление об увольнении «по собственному желанию».

В разговоре с «Ъ», представители института подтвердили факт увольнения, безо всяких подробностей сообщив, что он покинул свою должность 17 апреля. Буквально несколько дней назад генеральный директор ОРКК Андрей Жерегеля представил коллективу НИИ КП нового руководителя. Им оказался «выходец из космической отрасли» Алексей Шашков. При этом, комментируя эти перемены, Жерегеля заявил, что несмотря на кадровые перестановки, «никаких революций на предприятии проводить не планируется».

Что касается Яскина, то теперь не только «Роскосмосу», но и спецслужбам нужно будет выяснить причины поступка экс-главы НИИ КП, который, как заявляют собеседники издания, в данный момент находится в Греции.

Разбор полетов

Собеседники «Коммерсанта» сообщают, что столь стремительный отъезд Яскина из России имеет отношение к началу работ в НИИ КП сотрудников службы внутреннего аудита «Роскосмоса». Проверка началась согласно распоряжению генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина. Не исключено, что мотивы побега связаны с незаконными действиями. «По всей видимости, он опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств, поэтому предпочел покинуть страну до начала разбирательств по существу»,— пояснил источник.

При этом, Яскину, судя по всему, есть чего опасаться. Еще в феврале СМИ сообщали о том, что по итогам внутренних проверок «Роскосмоса» следователи возбудили и расследуют уже 14 уголовных дел. В том числе против генеральных директоров ракетно-космического центра «Прогресс» Александра Кирилина, НИИ физических измерений Андрея Николаева, НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского.

Ранее тема тотального аудита во всех компаниях и предприятиях космической промышленности была поднята во время одного из расширенных заседаний Совбеза под руководством президента России Владимира Путина. То есть, по факту, как отметил высокопоставленный правительственный источник издания, «решения по аудиту санкционированы на самом верху».