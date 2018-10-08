Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Добыча нефти в России сократится или вовсе прекратится через 19 лет. Такое предположение сделал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд в интервью Bloomberg. Вместе с Россией, по его мнению, рынок производителей покинет Китай. При растущем на 1% в год спросе Саудовская Аравия должна будет добывать больше, и поэтому для нее нет никаких рисков.





Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»: Почти два десятка лет – большой период, допускающий огромный разброс в прогнозах. Это – смена поколений, и за это время в человеческой истории многое меняется. Ощущение застоя последних десятилетий не должно обманывать. Такие длительные периоды относительной стабильности вообще редкость, а если учесть накопление технологических предпосылок и рост политической напряженности в мире, с уверенностью определять не только вектор, но и ориентиры будущих изменений по меньшей мере опрометчиво.

Впрочем, политики делают это постоянно и бездоказательно, и полагаться на их заявления не стоит. Не исключение и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд, чье интервью Bloomberg вообще производит довольно странное впечатление обилием смелых, но сомнительной достоверности заявлений. Возможно, это была репетиция роад-шоу перед постоянной откладываемым IPO Saudi Aramco, призванное убедить потенциальных инвесторов в надежности и перспективности вложений.

В принципе, за 19 лет ряд возможных политических или даже военных катаклизмов, в сочетании с технологическим скачком могут сильно перекроить рынки, но вряд ли у принца есть хрустальный шар для такой точности предсказаний.

Если исходить из доступной информации, запасы традиционной нефти России составляют порядка 15 млрд тонн и 10 млрд тонн трудноизвлекаемой нефти (это около 109 и 73 млрд баррелей соответственно). При уровне добычи в районе 11,2 млн баррелей в сутки только традиционной нефти хватило бы на 27 лет. Это без учета вероятного восполнения запасов и развития технологий нефтедобычи. А ведь еще пять лет интенсивной добычи назад запасы традиционной нефти России оценивались в 80-90 млрд баррелей, т.е. меньше, чем сейчас. Текущие цены на нефть, обеспечивая приток нефтедолларов, могут позволить России инвестировать в разведку и развитие технологий, и тем самым удержать позиции. Не факт, что это произойдет, но ведь может.

Китай и вовсе странно был упомянут. КНР – не экспортер, страна является крупнейшим импортером, покупая на внешних рынках чуть больше 6 млн баррелей в сутки и самостоятельно добывая до 4 млн баррелей в сутки. Точных данных о запасах нефти в КНР нет, но по оценкам они могут составлять от 6 до 10 млрд тонн (это приблизительно от 40 до 70 млрд баррелей). При сохранении текущих темпов добычи этого хватит на 30-40 лет. И это без учета возможности разведки новых месторождений, например, на шельфе Тихого океана.

Конечно, запас прочности Королевства Саудовская Аравия намного больше. Страна обладает вторыми в мире (после Венесуэлы) запасами нефти – порядка 270 млрд баррелей. И при текущем уровне цен может позволить себе излучать оптимизм. Однако, с учетом большой социальной нагрузки и предстоящих затрат на планируемую принцем радикальную модернизацию в королевстве, сомневаюсь, что экономика СА будет значительно более устойчива к падению нефтяных цен, чем российская.

Прогресс не остановить, рост доли альтернативной энергетики будет происходить быстрыми темпами, особенно относительно ее текущей низкой базы. Но это не обязательно означает обвального падения потребления нефти в объемных показателях. Банальностью будет сказать, что рынок нефти имеет цикличный характер, но тем не менее это так. Каждый период дорогой нефти будет стимулировать развитие энергосбережения и альтернативных источников энергии, за которыми следует снижение спроса. Падение цен повлечет сокращение добычи и образование дефицита, за которым – новый рост цен и рост нефтедобычи. Маловероятно, что эта цикличность прекратится, и нефть уйдет с рынка. Нефть и газ постепенно вытесняют уголь, доля угля в мировом энергобалансе снижается, спору нет. Но разве сильно падают объемы добываемого и потребляемого угля? Нет. Скорее всего так же будет происходить и с нефтью.

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: С принцем Саудовской Аравии сложно согласится, поскольку в его прогнозе, как минимум, недостаточно убедительных фактов, это скорее попытка выдать желаемое за действительное и желание дать определенный сигнал остальному миру, что Саудовская Аравия как производитель и поставщик нефти является признанным мировым лидером и гарантом стабильности поставляемого ресурса на долгие годы вперед. Это заявление в РФ очень верно окрестили «сладким сном» и скорее согласиться можно в этот раз с экспертами и представителями власти из нашей страны, чем откуда-то извне. Чтобы Россия через 19 лет полностью ушла с рынка нефти или снизила свои позиции до посредственного присутствия, необходимо уже сейчас наблюдать в отрасли структурные проблемы. Проблемы, конечно же, есть. Например, невозможность получать западные технологии по трудноизвлекаемым запасам, а также определенные проблемы нефтяникам добавляет налоговый маневр, но все же положительных факторов здесь больше. Правительство, как никто иной, заинтересовано серьезно именно в стабильном будущем нефтяной отрасли и будет идти на уступки крупнейшим участникам рынка.

Чтобы прогноз принца сбылся хотя бы частично, у России должны регулярно падать показатели добычи, а также должны отсутствовать новые источники запасов, между тем в нашей стране есть довольно много неразведанных залежей, как на материке, так и на шельфе, другой вопрос, что шельф сейчас будет больше в приоритете, поскольку на материке понадобятся альтернативные способы добычи больше из сланцевых залежей, чем традиционных. Шельф же изучен пока лишь на 12% и очевидно, что здесь будут сконцентрированы сейчас все силы отечественных компаний.

В целом в перспективе до 2040 Россия вряд ли удержит мировое лидерство по добыче нефти, но говорить о сильном падении в корне не верно, по базовому сценарию через 20 лет в сутки будет добывать до 9 млн баррелей, если сравнивать с этим годом, то снижение на 2-3 млн баррелей, но не больше, при это нет уверенности в том насколько РФ сможет продвинуться в разработке собственных технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов, которые, как мы уже сказали выше, таят в себе огромный потенциал, в то время как Саудовская Аравия может похвастаться только традиционной добычей.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Подобные предположения про серьезные изменения через 19 лет обычно дают футурологи и фантасты. Прогноз на такой срок имеет очень размытый характер, поскольку возникает очень много изменений, которые сейчас нельзя предугадать. Если брать ситуацию на сегодня, то можно отметить успехи России в создании атомных генераторов на новых принципах (термоядерные), а также использование даже текущих скважин по новым технологиям – это, как минимум, отодвигает сроки на более длительное время. Если же взять даже пессимистичный сценарий, то экспансия на мировых нефтяных рынках, развитие инфраструктуры в Арктике и Западной Сибири ведут к изменению мест добычи, но не истощению вообще. Кроме того, благодаря ограничению технологий добычи из-за рубежа Россия вынуждена вкладываться в собственные разработки, что даст результаты уже в среднесрочной перспективе, поэтому вопросы по получению нефтересурсов отодвинутся еще дальше.

Если взять Саудовскую Аравию, то «неудачное» вторжение в Йемен, оккупация части Сомали, продолжение конфликта с соседями-шиитами и невозможность использования средств, размещенных в США (в полном объеме или просто значительных суммах) уже привели их к закрытию некоторых социальных программ, усложнению работы негражданам в стране и выставления на продажу основной добывающей компании (Сауди Арамко). Кроме того, слабость государственных институтов, как и конфликтность региона на отрезке в 19 лет играют отрицательную роль больше для них, чем для России. Истощение по разведанным запасам наступит нескоро, но время легкоизвлекаемой нефти через 19 лет пройдет и им придется также инвестировать в более дорогостоящие проекты, поэтому о масштабах добычи говорить пока рано.

Конечно, в долгосрочной перспективе мир уйдет от использования топлива на нефти и газе и будет использовать их в химической, фармацевтической и био отраслях. Замещение произойдет за счет атомной энергетики, плазмы и энергии планеты и Солнца, стоимость которых позволит вытеснить все источники на горении нефтепродуктов и газа. Процесс уже идет и стоимость нефти по 100 долларов за баррель только подталкивает науку к развитию в этом направлении, поэтому в любом случае осложнения на нефтяном рынке ведут к замещению энергетики традиционной на альтернативную (на сегодня).

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: Я не исключаю, что наша страна действительно может столкнуться с нехваткой нефти для поддержания нынешних, действительно гигантских, объемов экспорта, но заявление представителя Саудовской Аравии пока выглядит безосновательным. В середине сентября министр энергетики Александр Новак заявил о возможном падении добычи нефти с 2021 года. Причем он прогнозировал, что к 2035 году она сократится до 310 млн тонн в год. Даже после такого сокращения, российский экспорт вполне может сохраняться, пускай и в меньшем объеме.

Напомню, что в прошлом году в нашей стране было добыто 546,8 млн тонн нефти. Из этого объема было вывезено за рубеж 257 млн тонн сырой нефти и еще 148 млн тонн нефтепродуктов. Сложив эти объемы и пересчитав нефтепродукты в нефть, можно приблизительно оценить, что 70-75% добытой нефти Россия отправила за рубеж. Если добыча упадет до озвученных Алекандром Новаком 310 млн тонн, то все равно примерно половину, или чуть меньше, можно будет экспортировать.

В Саудовской Аравии имеется лишь одно крупное месторождение нефти – Гавар, которое обеспечивает 65-70% всей добычи. Оно разрабатывается с 1948 года. Очень сложно сказать, сколько реальной нефти там осталось, так как запасы Гавара постоянно пересматриваются в сторону увеличения. Понятно, что если это месторождение иссякнет, то Саудовская Аравия не сможет его ничем заменить.

По моему мнению, альтернативная энергетика способна частично удовлетворить нужды промышленности. Однако она совершенно не в состоянии обеспечить работу автомобильного, морского и авиационного транспорта и поддержать глобальные транспортные потоки в их нынешнем состоянии. Рост мирового ВВП невозможен без одновременного увеличения потребления нефти. Каждый следующий год планете необходимо на 1-1,5 млн баррелей нефти в сутки больше, чем в предыдущем году и это большая глобальная проблема.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Прежде всего, стоит сказать, что это старый популистский прием: об истощении запасов нефти начали говорить сразу же после начала ее добычи, и эти разговоры идут до сих пор, поддерживать такую риторику не нужно. Саудовская Аравия предсказывает сокращение добычи – это более осторожный прогноз, и он имеет право на жизнь. Объем разведанных запасов нефти в России составляет примерно 14 млрд тонн, и, учитывая растущие темпы добычи, их хватит примерно на 25-28 лет, но, скорее всего, последние 10-13 лет из этого отрезка будут крайне сложными: доля трудноизвлекаемых запасов среди прочих составляет около 60% и все время растет. Чем дальше, тем дороже будет добыча, и, следовательно, мы действительно не сможем конкурировать с легкоизвлекаемой и так называемой «легкой» нефтью, добываемой на Ближнем Востоке. Urals – это далеко не Brent, и по себестоимости, и по химическому составу, наша нефть более тяжелая, дороже обходится ее переработка. С другой стороны, технологии разведки, добычи, переработки все время идут вперед, и они тоже непредсказуемо могут как увеличить объемы разведанных запасов, так и снизить стоимость извлечения нефти, и эту непредсказуемость не нужно недооценивать. России в ближайшее время будет сложнее извлекать ценность из этого тренда из-за санкций, потому что запрещен импорт многих технологий, связанных с добычей и бурением, и воспроизвести эти технологии в изоляции от импорта не так-то просто. У Саудовской Аравии ситуация лучше в силу того, что и разведанных запасов больше примерно в 3 раза, и в альтернативную энергетику они активно инвестируют, чтобы снизить риски. Истощение запасов им грозит не через 20 лет, а, возможно, через 40, то есть тоже очень скоро по историческим меркам.