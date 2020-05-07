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Саудовская Аравия завершила ценовую войну против России

7 Мая 2020 561 0 Экономика
Саудовская Аравия завершила ценовую войну против России

В течение двух месяцев после развала сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия вела войну на уничтожение с Россией. Полем войны стали рынки Европы и Азии. Эр-Рияду удалось отбить у Москвы 42% от ее доли в Европе, а в Азии Китай увеличил закупки арабской нефти на 1 млн баррелей в сутки. 7 мая нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала расценки на июнь, которые свидетельствуют – Эр-Рияд завершил первую стадию операции, зачехляет артиллерию и дает Москве небольшую передышку. Однако свою долю на мировом рынке Россия уже не вернет.

Зафиксировали успех

  • В июне Саудовская Аравия продолжит демпинговать на мировом рынке нефти. Но весенний «sale» подошел к концу – летом скидки сократятся в 2-3 раза, свидетельствует прайс-лист, опубликованный Reuters. Так, марка Arab Light будет продаваться с дисконтом в 5,9 доллара за баррель к марке Oman/Dubai в Азии, а в Европе она обойдется со скидкой в 6,55 доллара к марке Brent. До этого скидки доходили до 7,5 и 10,25 доллара соответственно.
  • То же самое касается и тяжелых сортов нефти – они вырастут в цене на 1,7 доллара. Легкие сорта подешевеют на 2 доллара. Цены для США повысятся на 1-1,8 доллара для всех сортов арабской нефти. Эр-Рияд аккуратно ведет себя на американском рынке, поскольку в США наблюдается переизбыток собственной нефти и скидки могут уронить стоимость WTI. Этого президент США Дональд Трамп Эр-Рияду не простит.
  • Повышение цен Саудовской Аравией – непростое решение для королевства. Несколько раз публикация расценок откладывалась, хотя о Saudi Aramco объявляет цены традиционно 5 числа каждого месяца. По словам нефтетрейдеров, которых опросил Bloomberg, рынок ждал увеличения скидок на фоне слабого спроса в Европе и Азии. Более 40 танкеров Саудовской Аравии бороздят моря и океаны в качестве нефтяных хранилищ, поскольку спроса на их товар в мире нет.
  • В результате ценовой войны Россия потеряла 42% от своей доли в Европе и на 1 млн баррелей в сутки подвинулась в Азии. Также России пришлось пойти на сделку с ОПЕК и рекордно сократить свою добычу на 2,8 млн баррелей в сутки – с 11,3 до 8,5 млн баррелей с 1 мая. Нефтяные компании России спорили о том, как разделить между собой эту квоту. В ЛУКОЙЛе допускали, что из-за невозможности законсервировать скважины на большинстве месторождений лишнюю нефть придется сжигать.

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Редакция "Капитала Страны"

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