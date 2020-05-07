Саудовская Аравия завершила ценовую войну против России 561 0 Экономика

В течение двух месяцев после развала сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия вела войну на уничтожение с Россией. Полем войны стали рынки Европы и Азии. Эр-Рияду удалось отбить у Москвы 42% от ее доли в Европе, а в Азии Китай увеличил закупки арабской нефти на 1 млн баррелей в сутки. 7 мая нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала расценки на июнь, которые свидетельствуют – Эр-Рияд завершил первую стадию операции, зачехляет артиллерию и дает Москве небольшую передышку. Однако свою долю на мировом рынке Россия уже не вернет.