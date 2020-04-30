Саудовская Аравия победила Россию в нефтяной войне. Страна захватила рынок Европы 139 0 Экономика

Саудовская Аравия вышла победителем из нефтяной войны с Россией и серьезно потеснила главного конкурента на европейском рынке. Во-первых, страна принудила Россию сократить добычу на 2,8 млн баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+, во-вторых, выиграла в ценовой войне, предложив рекордные скидки покупателям, в-третьих, вошла в капитал крупнейших энергокомпаний ЕС и обеспечивает себе закупки. Российский экспорт в апреле рухнул на 41%, а российские нефтяники теряют более 6 долларов с каждого проданного барреля.