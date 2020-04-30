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Саудовская Аравия победила Россию в нефтяной войне. Страна захватила рынок Европы
30 Апреля 2020 139 0 Экономика
Саудовская Аравия вышла победителем из нефтяной войны с Россией и серьезно потеснила главного конкурента на европейском рынке. Во-первых, страна принудила Россию сократить добычу на 2,8 млн баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+, во-вторых, выиграла в ценовой войне, предложив рекордные скидки покупателям, в-третьих, вошла в капитал крупнейших энергокомпаний ЕС и обеспечивает себе закупки. Российский экспорт в апреле рухнул на 41%, а российские нефтяники теряют более 6 долларов с каждого проданного барреля.
Тактика и стратегия Эр-Рияда
- Саудовская Аравия объявила ценовую войну России 6 марта, когда российская делегация отказалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Эр-Рияд нарастил добычу до 12,3 млн баррелей в сутки и предложил скидку для Европы в размере 10,25 доллара от стоимости Brent. Следующим шагом Саудовская Аравия воспользовалась падением стоимости энергокомпаний и вложила 1 млрд долларов в скупку акций ключевых игроков отрасли Евросоюза. После вынужденного соглашения с Россией об ограничении добычи на 2,8 млн баррелей в сутки Эр-Рияд не отказался от скидок и начал выдавать нефть в рассрочку на три месяца (90 дней).
- Результат не заставил себя долго ждать: крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие Shell, Total, OMV, Repsol и Cepsa перешли к закупкам дешевой саудовской нефти вместо российской. Облегчило переход то, что Arab Light и Urals имеют схожее качество и могут использоваться на НПЗ без особо сложной технической перенастройки. Это позволило Эр-Рияду увеличить поставки в Европу до 1,42 млн тонн в апреле, что вдвое больше уровня марта, сообщает агентство Argus.
- Для сравнения: российские поставки упали на 41%, до 935 тыс. тонн. Так, например, Польша в марте закупила 377 тыс. тонн Urals, а в апреле 66,5 тыс. тонн. Саудовская Аравия поставила Польше 500 тыс. тонн, что на 102 тонны больше мартовских поставок. Представители европейских нефтяных компаний говорят, что Саудовская Аравия «обрабатывает» покупателей скидками и особыми предложениями. Поэтому у России не остается шансов.
- Сейчас скидка на сорт Arab Extra Light для Южной Европы составляет 10,3 доллара от цены Brent, а для Северо-Западной Европы – 10,25 доллара. Общая доля Саудовской Аравии в апреле составила 29 млн баррелей – это рекорд с 2016 года. Даже Белоруссия перешла на сырье из Саудовской Аравии. Первая партия, закупленная у Эр-Рияда, на 80 тыс. тонн прибудет 11 мая в порт Клайпеды. При этом Минск является традиционным покупателем российской нефти.
Россия сидит в минусе
- По словам старшего аналитика «Альфа-банка» Никиты Блохина, в текущей ситуации Саудовская Аравия придерживается принципа «объемы в обход маржи» для захвата рыночной доли в Европе и Азии. Но Россия проигрывает в этой конкуренции: российские власти берут с нефтяников экспортные пошлины по ценам февраля – начала марта, а именно – 52 доллара за тонну, пишет Reuters.
- Вместе с тем в порту Новороссийска баррель Urals стоит 16,83 доллара. Это приводит к тому, что российские нефтяники теряют порядка 6,51 доллара за баррель. Не станут прибыльными компании и в мае, когда пошлина сократится до 6,8 доллара за тонну. Компании будут выходить в ноль, и терять долю на ключевых рынках.
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