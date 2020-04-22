Капитал страны
ENGLISH
22 АПР, 10:29 МСК
USD (ЦБ) 76,2562
EUR (ЦБ) 82,6160
Саудовская Аравия отбирает у России Европу. Польша отказалась от российской нефти
22 Апреля 2020 73 0 Экономика
Несмотря на соглашение об ограничении добычи и совместные действия по стабилизации нефтяного рынка, Саудовская Аравия и Россия продолжают биться за ключевые для российских поставщиков рынки – Европу и Азию. В Европе складывается критическая ситуация – нефть из Саудовской Аравии заливают Италию, Турцию, Грецию, Францию и Польшу. Первой из этих стран полностью отказалась от российской нефти Польша, которая получала топливо из России с 1960-х годов. За ней могут последовать и другие.
Конец «дружбы»
- Саудовская Аравия пошла на сокращение добычи вместе с Россией, обязавшись убрать 2,8 млн баррелей в сутки и еще 2 млн по собственному желанию. Однако вести ценовую войну против России не прекратила, предоставляя скидки в размере до 10 долларов от стоимости эталонного сорта Brent за баррель. В результате, как пишет Reuters, в апреле Саудовская Аравия поставит в Европу 29 млн баррелей – максимальное количество с августа 2016 года.
- Главная проблема России в этой ценовой войне – близость по качеству саудовского сорта Arab Light к российскому Urals. Сходство сортов позволяет покупателям легко переходить на более дешевое сырье от Эр-Рияда. Так, например, уже сделали нефтеперерабатывающие заводы Польши, которые работали на марке Urals с 1960-х годов и получали до последнего времени нефть по трубопроводу «Дружба». В апреле Польша не будет закупать нефть у России и в порту Гданьска примет 560 тыс. тонн Arab Light. В мае Польша намерена действовать так же.
- По словам представителя одного из НПЗ, Саудовская Аравия изо всех сил старается «обработать» покупателя. России тоже нужны специальные предложения, иначе она будет проигрывать в конкуренции. Но вряд ли у России есть такие же возможности, как и у Эр-Рияда, который предложил брать нефть в рассрочку на 90 дней.
- В Азии, где ситуация со спросом несколько радужнее, чем в Европе, ситуация не лучше. Эр-Рияд предоставляет скидки в 3-5 долларов за баррель и также отсрочку оплаты на три месяца, которую обеспечивают саудовские банки. При этом аналитики отмечают, что Азия – последний рынок, на который может рассчитывать Россия. Больше продавать нефть объективно некуда.
- Из-за необъявленной ценовой войны цена на российские сорта нефти держатся на рекордно низких уровнях. К примеру, Urals стоит сейчас около 8 долларов за баррель. К этому следует добавить, что Россия должна с 1 мая сократить добычу на 2,8 млн баррелей в сутки, что автоматически ограничит ее предложение на европейском и азиатском рынках, которые уходят в руки Саудовской Аравии.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
21 АПР, 21:17 Эксперт оценила лекарство от Covid-19 из полыни
21 АПР, 16:03 В Приморье ввели уникальную систему пылеподавления на терминале крупнейшего в России угольного порта
21 АПР, 15:46 В Ульяновской области стартует проект глубокой модернизации крупного молкомбината за 2,8 млрд рублей
21 АПР, 15:42 В Архангельской области стартовали дорожные работы на пяти объектах региональной дорожной сети
21 АПР, 12:44 В Ростовской области на заводе бумажной упаковки запустили новую линию, не имеющую аналогов в России
21 АПР, 11:30 В Самарской области дан старт строительству производственно-логистического мега-центра для автопрома
20 АПР, 16:06 В Брянске внедрили систему электронного контроля качества на одном из крупнейших в РФ стальзаводов
20 АПР, 15:44 В Москве подготовили к испытаниям прототип электрического авиадвигателя раньше, чем за рубежом
Написать комментарий