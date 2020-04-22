Саудовская Аравия отбирает у России Европу. Польша отказалась от российской нефти 73 0 Экономика

Несмотря на соглашение об ограничении добычи и совместные действия по стабилизации нефтяного рынка, Саудовская Аравия и Россия продолжают биться за ключевые для российских поставщиков рынки – Европу и Азию. В Европе складывается критическая ситуация – нефть из Саудовской Аравии заливают Италию, Турцию, Грецию, Францию и Польшу. Первой из этих стран полностью отказалась от российской нефти Польша, которая получала топливо из России с 1960-х годов. За ней могут последовать и другие.