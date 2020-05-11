Саудовская Аравия надорвалась в нефтяной войне с Россией 5633 8 Экономика img_copyright

Королевство Саудовская Аравия, бросившее вызов России на нефтяном рынке, полыхает в огне кризиса. Для спасения государственных финансов стране придется занять более 50 млрд долларов на внешних рынках, взвинтить налоги для населения и отменить выплату прожиточного минимума. Государственные резервы королевства рухнули до минимума 2011 года и не оставляют выбора правящей династии.