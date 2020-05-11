Капитал страны
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Саудовская Аравия надорвалась в нефтяной войне с Россией
11 Мая 2020 5633 8 Экономика
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Королевство Саудовская Аравия, бросившее вызов России на нефтяном рынке, полыхает в огне кризиса. Для спасения государственных финансов стране придется занять более 50 млрд долларов на внешних рынках, взвинтить налоги для населения и отменить выплату прожиточного минимума. Государственные резервы королевства рухнули до минимума 2011 года и не оставляют выбора правящей династии.
В королевстве не все спокойно
- Саудовская Аравия, как пишет AlJazzera, будет вынуждена пойти на радикальные меры для спасения экономики после обрушения нефтяных цен, пандемии коронавируса и рекордного падения золотовалютных резервов. Но гражданам России не стоит злорадствовать – даже ужесточение экономической политики в арабской стране не ухудшит внутренние условия для ее подданных до российского уровня.
- В марте текущего года, когда цены на нефть пошли резко вниз, королевство пустило на поддержку экономики 27 млрд долларов, что несопоставимо с расходами российского правительства.
- В результате резервы снизились до минимума с 2011 года – 464 млрд долларов (но они все еще больше, чем у России). Экономист Bloomberg Economics Зиад Дауд так оценивает расходы королевства в марте: треть суммы правительство пустило на текущие нужды, треть Центральный банк королевства направил на помощь банкам, а еще треть ушла на компенсацию оттока капитала (в Саудовской Аравии фиксированный курс национальной валюты, в России – плавающий, но российский ЦБ постоянно вливает миллиарды на поддержку стойкости рубля).
- Еще 19 млрд долларов Саудовская Аравия заняла на международном рынке капитала. Эти средства пошли на покрытие нефтяного дефицита, поскольку 90% доходов казны формируются за счет экспорта нефти (в России – 50%).
- Поскольку нефтяные цены в обозримом будущем не вырастут, Минфин королевства оптимизирует бюджет на 100 млрд риялов, а также повысит НДС с 5% до 15% (в России НДС 20% с 2019 года). Кроме этого будет отменена выплата прожиточного минимума (в России мера социальной поддержки отсутствует).
- Пострадает и отдаленный аналог нацпроектов Путина – программа Vision-2030 принца Мохаммеда бин Салмана. Ее финансирование будет сокращено, а значит, уход Саудовской Аравии от нефтяной зависимости откладывается. В России об отмене нацпроектов правительство не говорит, хотя это необходимость.
- По словам министра финансов Саудовской Аравии Мохаммеда Альджадаана, кризис, который переживает страна, мир не видел ни разу в современной истории. Как считает главный экономист Abu Dhabi Commercial Bank Моника Малик, ситуация в королевстве критическая. Во втором квартале давление вырастет – к упавшим ценам на нефть прибавится сокращение ее добычи.
- До конца года Эр-Рияд планирует занять 58,5 млрд долларов. В апреле спрос на долговые обязательства королевства превысил 50 млрд долларов. России, выключенной из мировой финансовой системы, желающих дать в долг нет.
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Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
Не знаю как там у Арабов, но наши эксперты, экономисты в области производства и торговли топ. энерг. ресурсами опять подтвердили свою дебильность, никак несовместимые с их громкими научными и должностными званиями. Сначала обвинили Россиян в невежестве, в не профессионализме, напророчили нам скорый крах. Теперь давай Арабов пугать. Для этого они придумали доселе невиданную экономическое понятие- отрицательная цена. И идиоты стали верещать хором, хуже, некоторые главы государств побежали за халявой. А это было не цена, а дополнит. затраты на хранение. Кстати, торговцы уже завернули покупку дебилом в фючерсы. Довольны? Хотя бы в школе, но надо было учиться, а не семечки в подъездах лузгать.
Ну вот. Начал за здравие, кончил заупокой.
чепуха
Россия уже давно пылает в огне кризиса и давно взвинтила налоги, а про выплату прожиточного минимума россияне никогда и не мечтали. Так что Россия уже давно всё проиграла. Если исходить из логики автора.
Война хоть и двигатель прогресса, но ничего хорошего никогда не давала людям её пережившим.
Идиот