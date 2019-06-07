Санкционные инвесторы. Предприниматели США стали лидерами по вложению в российские проекты

Впервые, начиная с 2013 года, США вышли на первое место в рейтинге стран, которые инвестируют в Россию. Соответствующие данные содержатся в итогах ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год».

Привлекательная Россия

В прошлом году зарубежные инвесторы вложились в 211 российских проектов, однако этот показатель на 11% меньше, чем на год ранее. Как объясняют эксперты, это соответствует общеевропейской тенденции уменьшения общего числа проектов и снижения инвестиционной активности - свою роль сыграл Brexit и замедление темпов экономического роста в Европе.

Но при этом есть любопытный факт: американские предприниматели показали весьма высокую активность – количество проектов с инвестициями из США в России выросло почти на 74%. В результате Германия, которая сократила свои инвестиции в экономику России на 14%, в рейтинге переместилась на второе место.На третьей позиции Китай, поскольку количество проектов с участием китайских компаний сократилось с 32 до 19. Пятерку лидеров по инвестициям в Россию замыкают Франция и Япония.

Компания EY — международный лидер в области аудита и сопровождения сделок. С 2010 года ежегодно компания проводит исследования инвестиционной привлекательности в 49 странах.Как оценили аналитики EY, Российская Федерация находится на девятом месте в двадцатке европейских стран, ставших наиболее привлекательными для зарубежных инвесторов. В этом плане Россия уступила Польше и Турции, однако обошла Чехию и Италию.

Больше всех

Самый большой объем прямых иностранных инвестиций в России в прошлом году получил агропродовольственный сектор (32 проекта). Кроме этого, инвесторы предпочитали вкладываться в производство автомобилей и оборудования (29 проектов), а также в производство химических продуктов (19 проектов) и пластика (21 проект).

«В три раза вырос сектор цифровых технологий — количество проектов увеличилось с восьми в 2017 году до 24 в 2018. Это отражает общую тенденцию во всей Европе, где сектор digital занял первое место», — отметил управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

Самыми привлекательными для иностранных инвесторов в 2018 году стали Москва и Московская область (61 инвестиционный проект), и Санкт-Петербург (25 проектов). Третье место у Приморского края - 14 проектов, рост прямых иностранных инвестиций 17%. По словам аналитиков, инвесторы проявляют интерес к Дальнему Востоку в связи с результативностью государственной политики по развитию региона.

Санкции США

Напомним, что с 2012 года США и несколько стран Евросоюза ввели ряд политических и экономических санкций в отношении России. Впервые на такие меры были приняты из-за так называемого «дела Магнитского». Затем их продлили и расширили после того, как Крымский полуостров вернулся в состав России. Затем Вашингтон ввел санкции в ответ на сообщения о том, что Москва якобы занимается поставками ядерного оружия для КНДР, Сирии и Ирана. В 2017 и 2018 году антироссийский санкционный режим постепенно пролонгировался и расширялся, в том числе и по причине так называемого «вмешательства России в выборы США». Сегодня американские политики вновь пытаются ужесточить санкции, а американский бизнес продолжает инвестировать в Россию.