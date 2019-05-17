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Самые влиятельные. 22 российских компании вошли в число 2000 крупнейших компаний мира по версии Forbes

17 Мая 2019 2840 0 Экономика

Forbes представил традиционный ежегодный рейтинг Global 2000 самых крупных и влиятельных компаний из 61 страны мира. В этот раз в списке оказались 22 российских организации. Причем 4 из них вошли в первую сотню. В общей сложности в рейтинг вошло 575 американских, 309 китайских и гонконгских, 223 японских компаний.

Расстановка сил

При составлении Forbes Global 2000 учитывается совокупность оценки их выручки, прибыли, активов, а также рыночной стоимости. Большую часть позиций рейтинга  традиционно занимают компании США, Китая и Япония.

В этот раз в глобальный рейтинг вошли 22 российских компании, в том числе  4 – в первую сотню самых крупных и влиятельных. 47-ую строчку рейтинга отдали Сбербанку, а 98-ую –  «Лукойлу». «Газпром» поднялся с 43-го на 40-е место, «Роснефть»  - с 73-ей на 52-ю позицию.

Если рассматривать более полную версию рейтинга, то степень влияния  российских компаний на мировую экономику  распределились следующим образом: «Сургутнефтегаз» на 330-м месте, «Транснефть» на 386, ВТБ на 471, «Новатэк» 500 место, «Татнефть» 524-ое, «Норильский никель» занял 574 строку, «Россети» - 767. У Новолипецкого металлургического комбината 791 место, у «Северстали» 925-ое, «Интер РАО» 1189, Магнитогорский металлургический комбинат занял 1237 позицию, «Алроса» 1327-ую. У «Магнита» 1370 строчка рейтинга, у «Системы» - 1467-ая, Московская товарно-сырьевая биржа расположилась на 1704 месте, Московский кредитный банк на 1837-м, у Объединенной авиастроительной корпорации 1895-е место и у «Русгидро» 1957-е.

Безусловные лидеры

Лидером Global 2000 бессменно уже в течение семи лет является китайская государственная банковская корпорация ICBC. Сумма ее активов составляет более 4 триллионов долларов и капитализация – 305 миллиардов долларов. На втором месте расположилась американская JPMorgan Chase, на третьем – снова китайцы - China Construction Bank.

Рыночная стоимость китайского банка ICBC оценивается в 305,1 млрд долларов, стоимость активов достигает 4 трлн долларов, прибыль – 45,2 млрд долларов. Примечательно, что именно китайские компании доминируют в первой десятке рейтинга: они заняли пять позиций. Американские компании заняли четыре места: это крупнейшие организации JP Morgan Chase (2-е место), Bank of America (5), а также Apple (6) и Wells Fargo (10). На девятой строчке находится Shell из Нидерландов.

В общей сложности в обновленный рейтинг попали компании из 61 страны (в 2018 году их было 60). Больше всего – компаний из США (575), Китая и Гонконга (по 309), и Японии (223).

Неожиданность или закономерность?

Как было сказано выше, в рейтинг двух тысяч самых влиятельных попало всего 22 российских компании. В то время как год назад их было 25. В этот раз из списка вылетели «Полюс», «Аэрофлот» и «Уралкалий», которые в списке Forbes 2018 года занимали 1552-е, 1932-е и 1993-е места соответственно.

ПАО «Магнит» осталось в  рейтинге, но  расположилось на 1370 месте. В этот раз эксперты оценили выручку ретейлера в 19,7 млрд долларов, прибыль — в 539 млн, при этом активы составили 8,8 млрд, а капитализация —5,7 млрд долларов. Как сообщается, за год до этого «Магнит» потерял 339 позиций, заняв  1152 место с капитализацией 8,1 млрд. долларов. Рейтинг кубанского ретейлера падает практически каждый год: так, в 2016 году «Магнит» опустился на 39 позиций (в 2015 году он находился на 701 строчке), а в 2017 году компания занимала 813-е место.

При этом, на фоне падения показателей других россиян, госкомпании «Газпром» и «Роснефть» сделали  существенный  рывок вверх - «Газпром» поднялсяс 43-й на 40-ю строчку, «Роснефть» – с 73-й на 52-ю. 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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