Капитал страны
ENGLISH
23 ДЕК, 16:36 МСК
USD (ЦБ) 62,2499
EUR (ЦБ) 68,9978
Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей?
23 Декабря 2019 226 1 Экономика
Порядка 15 млрд руб. Минпромторг направит на разработку самолета SSJ-New. Министерство обещает, что самолет будет «с максимальным импортозамещением». Всего же сумма расходов на «новинку» составит 18,5 млрд руб., учитывая исследования и конструкторские работы. Сумма может быть неокончательной. В 2019 году корпорация «Гражданские самолеты Сухого» должна была продать 20 самолетов SSJ-100, но вместо этого поставила только один.
Все новое – забытое старое
- Проект Superjet New позиционируется как самолет, максимальное количество деталей для которого будет производиться в России. Минпромторг согласовало выделение 14,867 млрд руб. для его реализации, но еще не определилось с его подрядчиками, пишет РБК.
- Деньги пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для модификации SSJ, которая обозначена шифром «SSJ-NEW-2020». Все необходимые работы предполагается завершить до 15 декабря 2021 года. При этом разработка модификации SSJ входит в госпрограмму «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
- Контракт с подрядчиком для проведения работ будет заключен в декабре 2019 года, заявили в Минпромторге. Единственный разработчик и производитель SSJ на сегодняшний день – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Зачем это нужно?
- Импортозамещение для SuperJet могло потребоваться, во-первых, в случае риска потерять доступ к определенной технологии или комплектующим деталям. Во-вторых, в связи с необходимостью снизить стоимость систем.
- В первом случае, по словам директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, рисков у SSJ нет. Во втором – для «Сухого» снижение себестоимости может иметь значение, с учетом «существующего курса национальной валюты». Но экономия при дополнительных вливаниях возникнет только при серийном производстве.
- Наконец, импортозамещение могло потребоваться SSJ для улучшения основных характеристик: снижения массы, повышения надежности, расширения функциональных возможностей.
- «Русифицированная» версия SSJ привлечет не только российские госструктуры, но и иностранных покупателей, которые находятся под санкциями США, считает Пантелеев. Среди потенциальных клиентов эксперт назвал Иран, имеющий проблемы с обновлением парка гражданской авиации.
ГСС – убыточная компания?
- В 2019 году ГСС ставили план – продать 20-25 самолетов SSJ-100, писал «Коммерсант». Однако реализовали только один и заключили контракт на поставку еще 5, причем «Аэрофлоту». Каждый самолет принесет компании примерно 3 млрд руб. Также до конца 2019 года «Аэрофлот» может приобрести еще 5 машин.
- ГСС производит Superjet-100 и Sukhoi Buseness Jet и входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию», которая принадлежит «Ростеху».
- Ежегодно ГСС наращивает выручку, но последние 5 лет остается убыточной, отмечает РБК. Чистый убыток по МСФО в 2018 году составил около 6,8 млрд руб. В этом году, при невыполнении плана, компания также закончит с убытком.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
18 ДЕК, 11:04 В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Написать комментарий
Когда забудете идиотскую приставку "СУПЕР", козлы!