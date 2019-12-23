Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей? 226 1 Экономика

Порядка 15 млрд руб. Минпромторг направит на разработку самолета SSJ-New. Министерство обещает, что самолет будет «с максимальным импортозамещением». Всего же сумма расходов на «новинку» составит 18,5 млрд руб., учитывая исследования и конструкторские работы. Сумма может быть неокончательной. В 2019 году корпорация «Гражданские самолеты Сухого» должна была продать 20 самолетов SSJ-100, но вместо этого поставила только один.