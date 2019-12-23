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Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей?

23 Декабря 2019 226 1 Экономика
Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей?

Порядка 15 млрд руб. Минпромторг направит на разработку самолета SSJ-New. Министерство обещает, что самолет будет «с максимальным импортозамещением». Всего же сумма расходов на «новинку» составит 18,5 млрд руб., учитывая исследования и конструкторские работы. Сумма может быть неокончательной. В 2019 году корпорация «Гражданские самолеты Сухого» должна была продать 20 самолетов SSJ-100, но вместо этого поставила только один.

Все новое – забытое старое

  • Проект Superjet New позиционируется как самолет, максимальное количество деталей для которого будет производиться в России. Минпромторг согласовало выделение 14,867 млрд руб. для его реализации, но еще не определилось с его подрядчиками, пишет РБК.
  • Деньги пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для модификации SSJ, которая обозначена шифром «SSJ-NEW-2020». Все необходимые работы предполагается завершить до 15 декабря 2021 года. При этом разработка модификации SSJ входит в госпрограмму «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
  • Контракт с подрядчиком для проведения работ будет заключен в декабре 2019 года, заявили в Минпромторге. Единственный разработчик и производитель SSJ на сегодняшний день – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Зачем это нужно?

  • Импортозамещение для SuperJet могло потребоваться, во-первых, в случае риска потерять доступ к определенной технологии или комплектующим деталям. Во-вторых, в связи с необходимостью снизить стоимость систем.
  • В первом случае, по словам директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, рисков у SSJ нет. Во втором – для «Сухого» снижение себестоимости может иметь значение, с учетом «существующего курса национальной валюты». Но экономия при дополнительных вливаниях возникнет только при серийном производстве.
  • Наконец, импортозамещение могло потребоваться SSJ для улучшения основных характеристик: снижения массы, повышения надежности, расширения функциональных возможностей.
  • «Русифицированная» версия SSJ привлечет не только российские госструктуры, но и иностранных покупателей, которые находятся под санкциями США, считает Пантелеев. Среди потенциальных клиентов эксперт назвал Иран, имеющий проблемы с обновлением парка гражданской авиации.

ГСС – убыточная компания?

  • В 2019 году ГСС ставили план – продать 20-25 самолетов SSJ-100, писал «Коммерсант». Однако реализовали только один и заключили контракт на поставку еще 5, причем «Аэрофлоту». Каждый самолет принесет компании примерно 3 млрд руб. Также до конца 2019 года «Аэрофлот» может приобрести еще 5 машин.
  • ГСС производит Superjet-100 и Sukhoi Buseness Jet и входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию», которая принадлежит «Ростеху».
  • Ежегодно ГСС наращивает выручку, но последние 5 лет остается убыточной, отмечает РБК. Чистый убыток по МСФО в 2018 году составил около 6,8 млрд руб. В этом году, при невыполнении плана, компания также закончит с убытком.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:49 0 0
Александр Евгеневич:

Когда забудете идиотскую приставку "СУПЕР", козлы!

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