Самоизоляция и штрафы. До 300 тыс. руб. рискуют заплатить россияне за нарушение карантина 366 0 События и факты

Вслед за Москвой еще 24 российских региона объявили о режиме самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Людям разрешено покидать свои дома в исключительных случаях: в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, выгулять домашних животных или выкинуть мусор. Кроме этого, можно выходить из дома, чтобы отправиться на «обязательное место работы».