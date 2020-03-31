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Самоизоляция и штрафы. До 300 тыс. руб. рискуют заплатить россияне за нарушение карантина

31 Марта 2020 366 0 События и факты
Самоизоляция и штрафы. До 300 тыс. руб. рискуют заплатить россияне за нарушение карантина

Вслед за Москвой еще 24 российских региона объявили о режиме самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Людям разрешено покидать свои дома в исключительных случаях: в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, выгулять домашних животных или выкинуть мусор. Кроме этого, можно выходить из дома, чтобы отправиться на «обязательное место работы».

Кто поддержал

  • О «режиме самоизоляции» объявили уже 26 российских регионов. Это произошло после того, как власти Москвы и Московской области объявили у себя подобные меры 29 марта. Глава правительства Михаил Мишустин поддержал мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Андрея Воробьева и рекомендовал всем субъектам федерации ввести аналогичные меры на территории всех регионов.
  • Таким образом, на момент выхода публикации, как сообщает ресурс стопкоронавирус.рф, самоизоляция была введена в республиках Адыгея, Марий Эл, Татарстан и Якутия. Такая же ситуация в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, а также в Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях.
  • До этого, 30 марта режим поддержали Санкт-Петербург, Ленинградская область, Белгородская, Волгоградская, Курская, Нижегородская, Саратовская области, а также Чечня и Чувашия.
  • Согласно последней информации, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 1836 человек. За прошедшие сутки официально заявлено о 302 новых случая заражения.
  • «Режим самоизоляции» носит рекомендательный характер и не основывается на положениях, которые предусмотрены чрезвычайной ситуацией, когда президент при поддержке Совета Федерации имеет право ограничить конституционные права людей, в частности право на свободное передвижение.

Ужесточение наказания

  • Российское правительство так же одобрило поправки в КоАП (Кодекс об административных нарушениях) об ужесточении ответственности за нарушение «карантина» (при этом официально карантин в России не объявлен). Премьер Мишустин объяснил это тем, что задача правительства – минимизировать ущерб от коронавируса.
  • Если гражданин нарушит режим карантина, ему будет грозить штраф в размере 15-40 тыс. руб., для должностного лица сумма составит 5-150 тыс. руб., для юридического – 200-500 тыс. руб. и приостановление деятельности на 30 дней.
  • Если же будет доказано, что действия нарушителя нанесли вред здоровью или повлекли смерть – штраф составит 150-300 тыс. руб., для должностных лиц – 300-500 тыс. руб., для юридических лиц – 500-1 млн руб. и приостановление деятельности до 90 суток.
  • Штраф в 1 млн руб. предусмотрен поправками в Уголовный кодекс за нарушение инфицированными эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. При умышленном заражении штраф составит 2 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.
  • Для утверждения поправок в КоАП и УК правительства Совет Федерации соберется на внеочередное заседание 31 марта.
  • Также Госдума собирается ужесточить наказание за распространение фейков об эпидемии. Депутаты хотят дополнить статьи 13.15 КоАП новыми частями 10.1 и 10.2, которые введут ответственность за распространение в СМИ и интернете под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни. За это юридических лиц предлагается штрафовать на 1,5-3 млн руб. Соответственно, второй пункт статьи будет иметь в виду то же действие, но повлекшее смерть человека и наказание в виде штрафа 3-5 млн руб.

Самоизоляция, а не карантин?

  • Часть пользователей соцсетей поддержала указ мэра Собянина. Поскольку ранее президент Путин не запретил выходить из дома, а объявил «нерабочую неделю», многие (63 тыс. москвичей) стали выходить в парки и даже жарить шашлыки, а также проводили вечеринки.
  • Однако, как пишет medialeaks.ru, одна деталь беспокоит москвичей: почему этот режим назвали самоизоляцией, а не карантином, и в чем их отличие.
  • Одни пользователи предполагают, что в данный момент власти отказываются вводить чрезвычайное положение, которое ограничит передвижение граждан, поскольку в этом случае власти дадут право бизнесу использовать эту ситуацию как форс-мажор и прекращать деятельность со всеми социальными и экономическими последствиями.
  • С другой стороны, более внимательные пользователи отметили, что в части 17 собянинского указа заявляется, что распространение коронавируса – это чрезвычайное обстоятельство. Тем не менее правовой статус мер все равно остается неопределенным.
  • Речь также может идти о негласной политике «информационного благоприятствования». Суть в том, что слова заменяются их синонимами, но с менее выраженной эмоциональной окраской. Например, слово «взрыв» может заменяться словом «хлопок» (некоторые агентства заменяют эти слова в новостях о взрывах газа в жилых домах). Точно так же «карантин» заменяется на «самоизоляцию». Это работает в отношении массового сознания, но не в юридической плоскости, где у каждого слова есть его четко определенное значение.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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