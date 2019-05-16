Сама себя наказала. Эксперты предсказывают Украине очередной рост цен в результате антироссийских санкций

Эксперты Российской ассоциации производителей удобрений считают, что по причине отсутствия конкуренции на украинском аграрном рынке в соседней стране вновь произойдет рост цен. И это после того, что за прошлый год они уже взлетели на 40%. Российские предприятия быстро переориентировали поставки удобрений на другие страны, в основном в Европу и в США. Однако они не теряют надежды, что новые украинские власти пересмотрят свою санкционную политику.

Вогнать АПК в штопор

После того, как на Украину запретили ввозить российские минеральные удобрения, может потерять эффективность и рентабельность сельскохозяйственная отрасль, на которую приходится порядка 10% ВВП Украины. Об этом в беседе с ТАСС рассказали представители Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), которая объединяет основных российских производителей удобрений: «Фосагро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим», «Уралкалий», «Тольяттиазот». Они прямо заявляют - то, что сегодня происходит на Украине, вгоняет отрасль сельского хозяйства в штопор.

Россия от этих украинских санкций ничего не потеряла.

«Российские производители без труда переориентировали поставки удобрений с Украины на приоритетный рынок России, а также в Европу, Латинскую Америку и США. А от запрета Украины себе самой покупать российские удобрения, обладающие высокой эффективностью и коротким логистическим плечом, проиграют только украинские фермеры», - подчеркнул аналитик.

Примечательно, что 15 мая российские производители удобрений отметили «первую годовщину введения против них санкций на Украине» - ограничения ввели год назад, перед началом Петербургского международного экономического форума. И уже с 25 мая 2018 года российские производители минудобрений больше не поставляли продукцию в эту страну.

Надежда на новый Киев

«Из-за отсутствия конкуренции цены, которые в прошлом году выросли уже на 40%, будут и дальше стремиться ввысь, а на украинский рынок могут попасть удобрения с высоким содержанием кадмия и других вредных веществ, оборот которых сейчас ограничивает Европа, делая цены на удобрения самыми высокими в мире», - резюмируют в РАПУ.

При этом отмечается, что те решения, которые принимаются в Киеве, противоречат законодательным инициативам ЕС, связанным с регулированием оборота удобрений с высоким содержанием кадмия. Тем не менее, российские представители выражают надежду, что новые власти Украины все-таки вникнут в суть проблемы, пересмотрят принятые предшественниками решения и снимут ограничения на поставки из России.

«Мы рассчитываем, что новые власти Украины смогут уделить этому вопросу особое внимание, разобраться в ситуации и дать справедливую оценку принятым решениям, преследуя, в первую очередь, экономические интересы собственных фермеров, чтобы не допустить уменьшения внесения удобрений и потери урожайности. И в конечном итоге снимут запрет на ввоз российских удобрений, которые безопасны для здоровья людей и почв и отличаются высокой эффективностью», - заявляют в российской ассоциации.

Шансы вернуться

Украинское правительство в мае прошлого года уже принимало решение, согласно которому вводилось временное эмбарго на импорт минеральных удобрений из России. Тогда инициатором решения выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Кроме этого, еще за год до этого Киев ввел антидемпинговые пошлины на российские минеральные удобрения.

Тогда производители из России сразу заявили, что будут перенаправлять объемы продукции, которую планировалось отправлять на Украину, в другие страны. И в дальнейшем именно так и сделали.

Но до сих пор следуют принципу «никогда не говори никогда». В «Еврохиме», например, признали убыток от выбытия двух дочерних компаний дивизиона «Продажи», которые находятся на Украине. Компании не отказывается от планов возврата на рынок этой страны. Не исключает возврата на украинский рынок и «Фосагро», о чем заявлял гендиректор компании Андрей Гурьев.