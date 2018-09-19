Сахара может стать огромным оазисом, в Токио тестируют беспилотные такси и другие новости науки и техники

Сахара, спустя тысячи лет, может стать плодородной и превратиться в платформу для производства энергии в четыре раза большей, чем на сегодняшний день потребляет все человечество. В этом проекте, предложенным учеными из США, Китая и Италии, предлагается покрыть Сахару, площадь которой составляет более 9 млн квадратных километров, солнечными и ветряными электростанциями. Согласно проведенным расчетам, после размещения солнечных батарей, в пустыне более чем в два раза вырастет количество осадков за счет отражения батареями солнечных лучей. При этом ветряные электростанции больших масштабов повлияют на движение ветров, а также поспособствуют перемешиванию воздушных масс.

Группе ученых из США удалось кардинально улучшить свойства существующих лекарств от меланомы и обеспечить 100% выживаемость лабораторных особей. Меланома является одной из самых агрессивных форм рака и плохо поддается лечению. По данным ВОЗ, в 2000 году во всем мире было диагностировано более 200 тыс. случаев заболевания меланомой и произошло 65 тыс. связанных с меланомой случаев смерти. Смертность от меланомы в РФ в 2008 году составила 3159 человек. В 2005 году в США зарегистрированы 59580 новых случаев заболевания меланомой и 7700 смертей, обусловленных этой опухолью.

Китай вышел на первое место в мире по числу пользователь интернетом – их число составляет 800 млн человек. Практически все выходят в интернет с мобильных телефонов. Семеро из десяти китайских пользователей интернета совершают покупки онлайн. Правительство поддерживает развитие интернет-индустрии, но в то же время ужесточают цензуру в этой сфере.

В Токио, в качестве эксперимента, запустили первое в мире беспилотное такси. Оно совершает по четыре рейса в день между двумя районами с высокой деловой активностью. Японские власти рассчитывают, что к 2030 году каждая пятая машина на японских дорогах будет ездить хотя бы частично без участия водителя.

Грядет революцию в области сверхпроводимости, которая может привести к колоссальной экономии электроэнергии, теряющейся из-за электрического сопротивления. До сегодняшнего дня все сверхпроводники работали при крайне низких температурах, что не позволяло их использовать в реальной жизни. Новый материал, отрытый учеными, обладает свойствами сверхпроводимости уже при -13 градусах Цельсия, т.е. при температуре холодного зимнего дня. Если этот материал или его аналоги будет обладать необходимыми технологическими характеристиками для использования его в электрических приборах, человечество совершит технологический прорыв, который мало с чем можно сравнить.