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С песнями Баскова и доходностью в 600%. Как россиян заманили в очередную финансовую пирамиду

27 Сентября 2018 269 0 Тренды Экономика
С песнями Баскова и доходностью в 600%. Как россиян заманили в очередную финансовую пирамиду

Несколько десятков тысяч россиян клюнули на доходность в 600%, которую им пообещали в финансовой компании «Кэшбери». Однако при проверке Центробанка выяснилось, что «Кэшбери» не ведет никакой финансово-экономической деятельности, но проводит агрессивную рекламу, в том числе приглашая знаменитостей. Например, певца Николая Баскова.

Принимаем рубли и криптовалюту

«Явные признаки» классической финансовой пирамиды были обнаружены в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Информация об этом содержится в официальном пресс-релизе Центробанка. Сообщается также, что регулятор уже передал информацию о данной группе в Генеральную прокуратуру и МВД.

Как рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, деятельность группы «Кэшбери» строится на принципах сетевого маркетинга. Клиентам обещают большую доходность. О суперприбыли в агрессивной рекламной манере сообщается в СМИ и соцсетях. И, судя по всему, люди на это реагируют весьма охотно. Как отмечает Лях, деньги привлекаются не только в рублях, но и в криптовалюте.

Однако, вместе с этим, у компании отсутствуют признаки реальной экономической деятельности. Нет у «Кэшбери», как у компании, которая предлагает финансовые услуги, и лицензии Банка России. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», – подчеркивает Лях.

На обещания «золотых гор» повелось уже несколько десятков тысяч человек. Причем, чем дальше, тем больше: «Кэшбери», не скупясь на средства, продолжает рьяно себя рекламировать, пытаясь привлечь все больше людей.

Что далее

Всю эту информацию удалось выяснить по итогам работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. «Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб», – заявляют в Центробанке.

Далее планируется, что все собранные сведения о нарушениях будут переданы в правоохранительные органы. Валерий Лях заявил, что это произойдет после того, как будут установлены и подтверждены конкретные факты, свидетельствующие «о наличии в деятельности организации признаков финансовой пирамиды».

В данный момент идет проверка всех проектов, на которые уже поступили жалобы граждан. В отношении «Кэшбери» в Центробанк поступали сообщения о том, что деятельность компании «масштабировалась» по разным каналам, «в том числе от коллег в регионах».

Признаки пирамиды

Центробанк назвал несколько признаков, свидетельствующих о том, что «Кэшбери» –финансовая пирамида. Во-первых, это отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению средств, а также «обещание доходности в несколько раз выше рынка и ее гарантирование». Во-вторых, агрессивная реклама в СМИ и интернете и отсутствие информации о финансовом положении компании, собственных средствах и точного определения деятельности организации. Еще один факт, который может свидетельствовать о том, что перед вами финансовая пирамида – это выплаты новым участникам из тех денег, которые внесли вкладчики раньше.

При этом финансовый ущерб, который может быть нанесен вкладчикам, в полном объеме возместить не получится. Такого мнения придерживается партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и Партнеры» Дмитрий Горбунов. Он поясняет, что главной проблемой пирамид, которая очень сложно решается (если решается вообще) является высокий уровень защиты конечных бенефициаров пирамид, обусловленный их анонимностью и, наоборот, крайне низкий – для лиц, инвестирующих в них.

Эксперт отмечает, что в теории жертвы пирамид могут обратиться в ЦБ или в Росфинмониторинг. Подобное обращение может быть действенным «с точки зрения пресечения дальнейшей незаконной деятельности организации и привлечения ее бенефициаров к уголовной ответственности». Но это никак не компенсирует инвесторам причиненные убытки. Да, можно будет подать иск на организацию либо ее бенефициаров, но на счетах пирамид, как правило, уже не оказывается средств, которые помогут хотя бы частично покрыть убытки.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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