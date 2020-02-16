С оружием в руках. Чем и для чего вооружают солдат в Сухопутных войсках России?

События в Сирии и других горячих точках Ближнего Востока наглядно показывают – главной боевой силой остается «человек с ружьем», а также с автоматом, гранатометом, артиллерийской установкой, бронетехникой и так далее. Не в гипотетической «третьей мировой», а здесь и сейчас в войне с терроризмом, в схватке геополитических интересов мировых держав выигрывает та армия, в которой солдаты лучше всего обучены, экипированы и вооружены. В 2020-м и в ГПВ-2027 Президент России поручил отдать приоритет повышению доли новой военной техники в Сухопутных войсках РФ.

Смена приоритетов

В рамках реализуемой с 2012 года ГПВ-2020 львиная доля ресурсов была направлена на обновление «ядерного щита» России.

Российские ученые, конструкторы и предприятия ОПК создали не имеющие аналогов в мире ядерные и космические вооружения. Но они, как и все мы, искренне надеются, что это оружие никогда не будет применено. Накопленных на сегодняшний день нашей страной «сил сдерживания» должно хватить, чтобы на Земле не наступил ядерный апокалипсис.

А для того, чтобы защитить себя и своих союзников в текущих военных конфликтах, Россия создает новейшие обычные вооружения, которые являются уникальными по своим боевым качествам.

Если в ГПВ-2020 модернизация Сухопутных войск РФ финансировалась по остаточному принципу, то в ГПВ-2027 она выходит на первый план - на военно-техническое оснащение этих войск будет отведено более четверти общего бюджета программы.

В 2020 году планируется поставить в Сухопутные войска, Береговые войска ВМФ и ВДВ:

- 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения,

- 2 дивизионных комплекта "Бук-М3",

- 565 современных бронированных машин,

- свыше 300 единиц бронетанковой техники.

Российская армия получит танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, бронетранспортеры БТР-82А/АМ, БМП-3 с необитаемым боевым модулем "Эпоха" и БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Кроме того, планируются поставки запущенных в серийное производства на «Уралвагонзаводе» новых танков Т-90, а также поставки боевой машины поддержки танков "Терминатор".

Кроме того, войска должны получить первую опытно-промышленную партию танков Т-14 "Армата", о создании которых ранее писал «Капитал страны».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что планируется ввести в эксплуатацию около четырех тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения.

Сирийский полигон

События в Сирии показали, насколько еще далеко до мира во всем мире и как важно уметь защищать свои интересы с оружием в руках. С самым разным оружием – с автоматами и минометами, с артиллерией и бронетанковой техникой, средствами ПВО и защиты от беспилотников.

А жизнь солдат и победы армий зависят от того, насколько это оружие современное и качественное.

На территории Сирии российские военные в боевых условиях испытали сотни новейших образцов неядерных вооружений.

"Всего в Сирии мы апробировали 359 образцов современного вооружения", - заявил министр обороны Сергей Шойгу в декабре прошлого года, отметив, что только за прошлый год было протестировано 43 образца оружия.

Сирийская кампания стала крупнейшей зарубежной военной операцией современной России. Благодаря российским военным Дамаску удалось освободить от террористов 90% территории страны.

А российская армия получила возможность проверить в боевых условиях новейшие образцы вооружений, боеспособность различных видов и родов войск.

Безусловно, главная роль здесь выпала авиации. И мы еще расскажем об этом в других публикациях.

Но многое было сделано и на земле. В наступательных прекрасно себя проявили огнемётные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепёк», которые показали высокую точность стрельбы на расстоянии до 6 км неуправляемыми термобарическими снарядами с мощной поражающей способностью.

Хорошо себя зарекомендовали бронеавтомобили «Тайфун-К» (сконструированы на базе «КамАЗа) и «Тайфун-У» (сконструированы на базе «Урала»). Их внешний каркас состоит из монокузовного корпуса из стали и включает в себя дополнительные системы керамической баллистической защиты в наиболее уязвимых местах. «Тайфун-К» защищен от химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы.

Как отмечал гендиректор АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов, испытание в Сирии успешно прошла боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» . Она предназначена для прикрытия танков в условиях городского боя, способна обнаружить и уничтожить гранатомётный расчёт, инженерные сооружения и бронетехнику противника, а также низколетящие воздушные цели.

Группировка российских войск в Сирии эффективно использовала танки Т-90А и Т-72Б3, различную бронетехнику и 152-мм буксируемые гаубицы "Мста-Б". Испытания в боях прошли современные инженерные комплексы - робот-сапер "Уран-6", новейшие досмотровые роботы "Сфера" и "Скарабей". После Сирии усиленное вооружение получил и робот "Уран-9". К установленным на нем противотанковым ракетам "Атака" и 30-мм пушке добавили огнеметы "Шмель".

«Боевая работа в Сирии доказала, что российское вооружение и техника — одни из лучших в мире. Они отличаются простотой в эксплуатации, надежностью и более высокими, по сравнению с зарубежными аналогами, боевыми возможностями»,- отметил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Поставки своим

Теперь все это оружие поэтапно получают и воинские части в России. Например, сухопутные силы будут уже получают и будут получать комплексы разведки, управления и связи (КРУС) и комплексы радиоэлектронной борьбы, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии

Как рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко, в прошлом году завершены государственные испытания защищенных автомобилей "Тайфун" 4х4 с боевым модулем и поворотной платформой для установки вооружения и "Тайфун" 6х6 с боевым модулем. Завершены предварительные и начаты государственные испытания бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ".

В первом квартале 2020 года планируется начать и серийную закупку всей линейки "Тайфунов".

К концу года дислоцированную в Курганской области бригаду реактивной артиллерии Центрального военного округа оснастят комплектами модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", которые в российской армии приходят на замену системам "Ураган".

Артиллерийский полк в Брянской области завершит перевооружение на модернизированные самоходные артиллерийские установки "Мста-СМ1", которые имеют автоматизированные системы управления огнем. Кроме того, Сухопутные войска должны получить для артиллерийских комплексов боеприпасы калибра 30 мм с пластмассовыми элементами.

Полный комплект переносного зенитного ракетного комплекса "Верба" нынешним летом получит одно из мотострелковых соединений в Оренбургской области. "Верба" обладает высокой вероятностью поражения беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.

Боевую технику нового поколения получат и ВДВ. В частности, Псковское гвардейское соединение получит более 35 единиц БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

Обновляется и стрелковое вооружение. Госиспытания нового пистолета "Удав" были завершены еще в 2019-м и в этом году начнутся серийные закупки.

Кроме того, в войска поступит партия из 40 тыс. автоматов АК-12 калибра 5,45 мм. Концерном "Калашников" в это оружие внесен ряд конструктивных особенностей, которые увеличивают, универсальность применения, точность стрельбы. До 2021 года планируется поставить Минобороны 112,5 тыс. единиц автоматов АК-12.

Планы на будущее

А «на подходе» имеются новые модели вооружений.

По словам заммминистра обороны Криворучко, завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на базе унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной платформы, а также испытания колесной платформы К-16 "Бумеранг". Кроме того, завершены государственные испытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв", решается вопрос о начале их серийной поставки.

Лазерный комплекс «Пересвет», установки с которым заступили на опытно-боевое дежурство еще в конце 2018 года, сегодня наращивает мощность. Его планируют разместить на авиационном носителе.

Ко Дню Победы планирует поставить войскам на опытно-войсковую эксплуатацию созданную концерном "Техмаш" первую партию тяжелых огнеметных систем ТОС-2 - новой "Тосочки", наследницы ТОС-1А "Солнцепек".

Эта техника будет участвовать впараде на Красной площади.

Главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков сообщил, что в 2020 году начнутся опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию робототехнических комплексов и среднего класса "Штурм" и "Соратник". По его словам внедрение этого комплекса в войска и развитие теории боевого применения могут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий

Первая в современной России масштабная программа вооружений завершается. Уже принята новая ГПВ до 2027 года

По мнению председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, эта программа отражает "фундаментальные, а не конъюнктурные задачи", а в число таких задач входит развитие ОПК и повышение его конструкторского потенциала, дальнейшее перевооружение войск и качественная подготовка личного состава сил общего назначения.

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