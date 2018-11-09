Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего недавнего визита в Китай заявил о существенном росте товарооборота между странами – признаке крепнущего сотрудничества. «По всей вероятности, мы впервые за всю историю российско-китайских отношений преодолеем отметку в 100 млрд долларов. Это не финал, это явно не тот результат, на который мы должны ориентироваться, как на заключительный», – сказал премьер. По словам Медведева, Китай является для России самым существенным партнером, взаимодействие с которым показывает «весьма неплохие результаты», несмотря на недружественные действия некоторых стран в отношении российской и китайской экономик. Очевидно, он имел в виду США. С Китаем у Вашингтона – торговая война, против России – вводятся санкции. Как тут не подружиться против общего «врага»?

О товарообороте

Заявленные 100 млрд долларов торгового оборота еще надо достичь. Сейчас товарооборот между нашими странами составляет около 80 млрд. Но это, как утверждается, первое место (14% от всего товарооборота России). На втором месте идет Германия – 9%.

Для сравнения, товарооборот Китая и США по итогам 2017 года составил около 600 млрд долларов. За год он увеличился на 15%. Так что почувствуйте разницу. При этом платежный баланс Китая в торговле с США в очередной раз оказался положительным и составил 276 млрд долларов. Этот показатель стал рекордным за последние годы. Вот Трамп и беснуется.

Об экономике

Но бог с ним, с товарооборотом. Тут другое важно. Китай и Америка – они далеко друг от друга. Тихий океан между ними. А вот с Россией Китай – близко. Граница общая. Ее протяженность составляет 4209,3 км, в том числе 650,3 км сухопутной, 3489,0 км речной и 70,0 км озерной.

Ну, казалось бы, и что? С Казахстаном у нас граница еще больше. Дело в том, что население Китая (около полутора миллиарда человек) в десять (!) раз больше, чем население России. Экономика Китая – вторая в мире, после американской.

Если кого интересуют цифры, давайте на них посмотрим. Экономики мира оцениваются, как правило, по объемам ВВП (Внутренний валовой продукт). Вот данные в миллиардах долларах за 2018 год:

США – 18.153.487 (24,3%), Китай – 11.393.571 (14,8%), Япония – 4.825.207 (5,9%), Германия – 3.609.439 (4,5%), Великобритания – 2.782.338 (3,9%), Франция – 2.605.813 (3,3%), Индия – 2.220.043 (2,8%), Италия – 1.914.131 (2,5%), Бразилия – 1.835.993 (2,4%), Канада – 1.584.301 (2,1%).

Ну, а на почетном 11-м месте идет Россия – 1.425.703. Но Южная Корея «дышит в спину» – 1.414.400. Так как же нам к 2024 году стать пятой экономикой мира, как того требует майский указ Путина?

Надо отметить, что Китай стремительно приближается к США. Его экономика растет минимум на 6% в год, когда американская – на 3-4%. И это стало только при Трампе. Ну а рост российской экономики не превышает и 2%. Так что по берегам Амура стоят две разные по экономической силе и населению державы.

О политике

На территорию России, конечно, никто не посягает. Российский ядерный потенциал это гарантирует. Но кому нужно формальное владение территориями? Это вчерашний день. Более чем достаточным и более дешевым является экономическое проникновение. Это означает, что в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке будет появляться все больше предприятий с китайским капиталом. Туда на работу будут приезжать все больше китайцев. Так что де факто, Дальний Восток превратится в очередную китайскую провинцию, хотя формально, будет находиться под юрисдикцией России.

Но это – до поры до времени. Если экономика страны будет стагнировать, как это происходит сейчас, то страна может и развалиться. Потому как регионам-донорам станет обидно. Их-то всего около десяти. Все остальные живут на дотациях федерального центра. Вот эти доноры и подумают: «А чего мы должны всех этих дармоедов кормить?» И начнут разбегаться. А местное население это поддержит, если ему сообщат, что после «разбегания» жизнь станет «лучше и веселее». Это может происходить даже не в форме получения суверенитета, а путем получения принципиально больших федеральных прав. На свои деньги и на самоуправление.

Но тогда остальные регионы, которые жили на дотации из Москвы, тоже взвоют. И будут искать способы как-то обходиться самим. А это что-то похожее на развал страны.

Для европейской части России это не страшно. Ну, куда какая-нибудь Брянская область денется? А вот для Дальнего Востока и Восточной Сибири все даже очень актуально. Правильно несколько лет назад писал Андрей Пионтковский о том, что России необходимо срочно подписать мирный договор с Японией и отдать им эти несчастные четыре Южно-Курильских острова, если уж они им так дороги. Можно прописать в договоре, что японцы обязуются построить на материке жилье для местных жителей, обеспечить их рабочими местами, чтобы люди могли нормально жить. Это что, проблема для Японии? Да у них одних только ценных бумаг американского правительства больше чем на один триллион долларов. Можно договориться и о совместном использовании территориальных вод вокруг островов для рыболовства.

И пойдет тогда японский бизнес на Дальний Восток. И будет конкурировать там с китайцами. Хорошо бы к этому делу и Америку привлечь. Правда, в сегодняшней политической ситуации это вряд ли возможно. Ну, да бог с ней, с Америкой. Япония и Китай – равноценные игроки. И их конкуренция позволит России сохранять контроль над своей территорией. Да и экономика поднимется. И Дальний Восток начнет развиваться. А ведь это, как говорил Путин, стратегическая задача России в XIX веке.