Рубль снова рухнул. Почему и как это отразится на ценах
Падение нефтяных цен на 30% 9 марта стало самым большим за последнее время суточным снижением котировок. Эталонная марка нефти Brent опускалась до 31 доллара за баррель. Российские торговые площадки были закрыты в связи с федеральным выходным. Но на бирже Forex рубль опускался с 67 до 75 руб. за доллар и до 82 руб. за евро. День вошел в финансовую историю как «черный понедельник». Однако во вторник, 10 марта на открытии торгов рубль провалился до отметки 72,9 руб. за доллар. Очередная девальвация рубля, по мнению экспертов, ухудшит положение экономики и ударит по кошелькам граждан. Буквально на прошлой неделе президент Владимир Путин заявлял, что Россия преодолела зависимость от нефти.
Почему все рушится
- Россия отказалась продлевать сделку с нефтяным картелем ОПЕК по контролю и ограничению добычи нефти ради сохранения высоких цен на нефть. На фоне распространения коронавируса в Китае, крупнейшем потребителе нефти, и в мире (более 100 стран) власти Саудовской Аравии предложили России пойти на дальнейшее сокращение добычи. В России посчитали это уступкой добытчикам сланцевой нефти в США, которые могут захватить доли рынка (на самом деле они поставляют нефть на внутренний американский рынок). Для защиты своей доли мирового рынка «Роснефть» убедила власти пойти на резкое увеличение добычи. При этом предел наращивания добычи у России довольно скромный – от 0,3 до 1 млн баррелей в сутки. Эта позиция и развал сделки ОПЕК+ в контексте замедления мировой экономики из-за коронавируса опрокинули нефтяные цены на 30% в понедельник, 9 марта.
- На открытии торгов во вторник, после государственных праздников в России, курс доллара доходил до 72,99 руб., и колеблется после этого вокруг 72 руб., что является ростом на 3,5 руб. Евро поднялся с 79 до 82 руб. Рубль следовал за нефтью, которая (марка Brent) опустилась до 31 доллара за баррель – минимум с 2016 года. По состоянию на вторник нефть отыграла часть потерь и торгуется на уровне около 36 долларов за баррель. Однако российская марка Urals продается со значительным дисконтом и за баррель российские нефтяные компании получают около 30 долларов, а в бюджет идут поступления только выше 20 долларов за баррель. Базовая цена Urals в бюджете прописана на уровне 42,4 доллара за баррель.
- Чтобы поддержать рубль, Центробанк 10 марта заявил о приостановке покупок валюты на открытом рынке в течение 30 дней и начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет продавать валюту до тех пор, пока Минфин не приступит к ее регулярным продажам из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин уже объявил, что будет продавать запасы валюты ради смягчения падения рубля. При этом на экстренном заседании правительства Минфин пообещал выполнить все социальные обязательства, в том числе в рамках политических заявлений Владимира Путина. ФНБ, по мнению Минфина, хватит на 6-10 лет цен на нефть на уровне 30 долларов за баррель (аналитики в этом сильно сомневаются). Однако всего месяц назад министр финансов говорил, что цены в 35 долларов за баррель ему кажутся фантастикой.
Последствия девальвации
- Падения рубля будет продолжаться, считает профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Профессор подчеркнул, что он пессимист в этом плане и считает происходящую на наших глазах девальвацию не только следствием отказа от соглашения с ОПЕК, но и других причин. В частности коронавируса, падения мировых индексов и усиления санкционного давления.
- По его мнению, падение рубля отразится на поездках россиян за границу. Однако сейчас большинство привлекательных для туризма стран и так закрыто на въезд, а по возвращении из них россиян отправляют на домашний карантин.
- Также, по словам Юденкова, вырастет стоимость импортных товаров: одежда, техника, автомобили и так далее. Грядущий рост потребительских цен станет настоящим испытанием для Центробанка, который ставит себе целью удержание инфляции на уровне не выше 4%.
- Юденков отмечает, что спрогнозировать рост цен можно легко – достаточно посмотреть, насколько вырос доллар в рублях. Но при этом рост цен будет отсроченным. Вследствие девальвации рубля покупательная способность жителей России может сократиться, однако «радикального подорожания» товаров первой необходимости, скорее всего, не предвидится.
- Эксперты, опрошенные РИА Новости, успокаивают: продовольственные продукты не подорожают, поскольку «все российского производства и от цены доллара не зависит» (здесь, очевидно, не учитывается импортное сырье, которое составляет долю в продовольствии до 50%, в том числе пальмовое масло – основа импортозамещения).
- Гаджеты и бытовая техника вырастут в цене, но, во-первых, склады многих поставщиков затоварены по старым ценам, во-вторых, есть много техники российской сборки, которая не должна сильно подорожать (но есть момент комплектующих). Однозначно подорожают автомобили, но тоже не сразу, а с временным лагом – месяц-полтора.
- Федеральная антимонопольная служба поспешила напомнить, что она следит за ценами и готова оперативно реагировать.
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