Рубль снова рухнул. Почему и как это отразится на ценах 343 0 Экономика

Падение нефтяных цен на 30% 9 марта стало самым большим за последнее время суточным снижением котировок. Эталонная марка нефти Brent опускалась до 31 доллара за баррель. Российские торговые площадки были закрыты в связи с федеральным выходным. Но на бирже Forex рубль опускался с 67 до 75 руб. за доллар и до 82 руб. за евро. День вошел в финансовую историю как «черный понедельник». Однако во вторник, 10 марта на открытии торгов рубль провалился до отметки 72,9 руб. за доллар. Очередная девальвация рубля, по мнению экспертов, ухудшит положение экономики и ударит по кошелькам граждан. Буквально на прошлой неделе президент Владимир Путин заявлял, что Россия преодолела зависимость от нефти.