Рубль продолжает укрепляться, конфликт между США и ЕС по поводу Ирана и другие новости среды

Рубль продолжает укрепляться. Курс доллара впервые с начала августа опустился ниже 66 руб. Этому способствует ряд факторов: рост цен на нефть, период налоговых выплат, когда экспортеры продают валюту, рост ключевой ставки ЦБ, продление моратория на покупку валюты в рамках бюджетного правила. Как долго продлится эта тенденция, сказать сложно. В частности, по-прежнему сохраняется угроза введения американских санкций против российского госдолга.

Госкомпания «Автодор» начнет проектирование платной автотрассы Москва – Казань, заявил председатель правления компании Сергей Кельбах. Участок автомобильной дороги Москва – Нижний Новогород – Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью коридора Европа – Западный Китай, передает ТАСС.

«В то же время это составная часть коридора Запад – Восток, если брать точкой отсчета ЦКАД», – добавил Кельбах.

США не позволят ни Евросоюзу, ни любым другим странам обойти антииранские санкции, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Ранее ЕС поддержал создание механизма торговли с Ираном в обход санкций США. Госсекретарь США Майкл Помпео охарактеризовал инициативу стран Европы как «контрпродуктивную».

«Вчера вечером я был обеспокоен и действительно глубоко разочарован, услышав, что оставшиеся стороны по сделке объявили о создании специальной платежной системы для обхода санкций США. Это одна из самых контрпродуктивных мер, которые можно себе представить для регионального и глобального мира и безопасности», – сказал Помпео.

Мирный договора между Японией и Россией станет прочным фундаментом для мира в Северо-Восточной Азии, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Сейчас мы вместе с президентом России Путиным пытаемся сдвинуть с места проблему, которая считалась не имеющей решения в течение 70 лет. В начале сентября мы встретились с президентом во Владивостоке. Это наша 22-я встреча. И в ближайшем будущем мы встретимся снова», – сказал Абэ.

Ранее Путин предложил заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий, прописав в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу. В ответ Абэ напомнил о неизменности позиции Токио относительно принадлежности Курильских островов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о необходимости американского военного присутствия на Корейском полуострове и после подписания мирного договора с Северной Кореей. По его словам, американское военное присутствие в регионе «играет важную роль в деле сохранения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии». Мун Чжэ Ин выразил надежду на проведение второго саммита США КНДР до конца текущего года, передает «Интерфакс».