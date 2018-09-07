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Пенсионная реформа

Рубль пробивает дно, регионы России переходят на «пятилетки» и другие новости пятницы

7 Сентября 2018 199 0 Тренды События и факты
Рубль пробивает дно, регионы России переходят на «пятилетки» и другие новости пятницы

Владимир Путин внес в Госдуму поправки к правительственному проекту пенсионной реформы. Они касаются фиксации параметров увеличения страховых пенсий в 2019 – 2024 годах и установления нового порядка их индексации с 2025 года. Согласно этим поправкам, пенсия по старости вырастет на 43% к 2024 году, передает РБК.

Иркутская область переходит на Госплан. Об этом заявил губернатор области, член партии КПРФ Сергей Левченко. Все ключевые задачи по развитию региона будут планироваться сроком на 5 лет. В отличие от советского опыта, подчеркнул Левченко, на планирование работы предприятий власти будут влиять не напрямую, а через меры господдержки и налоговые режимы. Иркутская «Единая Россия» выступает против такого нововведения.

Курс рубля по отношению к евро и доллару вновь установил рекордные значения. 6 сентября курс евро пробил отметку в 80 руб., а доллар стоил 69,35 руб. «Мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен. Это связано с двумя факторами: ожиданием второй волны санкционного давления и нестабильностью на рынках стран с развивающейся экономикой», – заявил главы Минфина и вице-премьер Антон Силуанов.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на Восточном экономическом форуме во Владивостоке с предложениями по укреплению регионального сотрудничества стран Северо-Восточной Азии, заявил представитель китайского МИДа. Он добавил, что российский Дальний Восток является важной составляющей этого региона, передает РИА Новости.

Электроснабжение почти 20 тыс. человек восстановлено на Сахалине. По данным Минэнерго, 5 сентября из-за сильного дождя и порывов ветра до 38 метров в секунду, произошли аварийные отключения электрических сетей. К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 44 бригады в составе 156 человек и 59 единиц специальной техники, сообщает РИА Новости.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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