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Пенсионная реформа

Рубль принимает удар за отравление Скрипалей, а Минфин не может занять. Россию подвели к черте?

7 Сентября 2018 168 0 Тренды Экономика
Рубль принимает удар за отравление Скрипалей, а Минфин не может занять. Россию подвели к черте?

Пятничные торги обернулись для рубля очередным ослаблением. Доллар закрепился выше 69 руб., евро – выше 80 руб. Несмотря на заявления финансового блока о том, что рубль не входит в число слабых валют, в Центробанке настаивают: «россиянин» все-таки «заразился» от Турции и Аргентины. Однако аналитики обращают внимание на проблемы правительства с облигациями федерального займа и увеличившимся оттоком капитала. Власти не могут занять на открытом рынке, а банки испытывают дефицит ликвидности. При этом главному прогнозисту – министру экономического развития РФ Максиму Орешкину в связи с падением рубля остается только рассказывать анекдоты про Брежнева.

Не самая слабая валюта?

Рубль в первых числах сентября бьет антирекорды: доллар достиг максимума с апреля 2016 года – 69,2 руб., евро – 80,52, что стало максимумом с марта 2016-го. Между тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин успокаивает: рубль не входит в число слабых валют.

«Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем – пятый из шести валют», – пошутил Орешкин.

По его словам, у ряда развивающихся стран слабеют валюты, что не может не сказываться на рубле. В частности, он говорил о таких странах, как Аргентина, Турция, ЮАР, Бразилия и Индия. При этом в его ведомстве не видят долгосрочных причин, из-за которых рубль может пойти на ослабление. В Центробанке тоже все списывают на «эффект заражения» от развивающихся стран, где ситуация выходит из-под контроля. Но добавляют к этому и чисто российский фактор – санкции за отравление Скрипалей.

Что говорят эксперты

Падение рубля в разговоре с BFM прокомментировал руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. По его словам, с российского рынка вышел «какой-то крупный участник». Поводом для выхода послужила ситуация вокруг дела Скрипалей, объединения западных демократий и новый раунд санкций США. Аналитик считает, что резкое движение на валютном рынке вряд ли «схлопнется в ближайшие дни».

По его мнению, напряженность будет по-прежнему сохраняться при существующем недостатке валютной ликвидности, с которой сталкиваются банки. Вполне вероятно, это может говорить о выводе зарубежной валюты на заграничные счета клиентами российских банков. Тем временем Минэкономразвитие кратно повысило прогноз по оттоку капитала с 18 до 41 млрд долларов. Другими словами, санкции за отравление Скрипалей могут стоить России 23 млрд долларов.

И хотя Центробанк ссылается на развивающиеся экономики, в России все может быть куда хуже. «Одновременно сильно падают ОФЗ. Если в предыдущие дни мы более или менее сохраняли паритет с остальными развивающимися рынками, то сегодня этот паритет нарушился, и был этап панической распродажи рубля, роста доллара», – отмечает Романчук. По его словам, санкции снова угрожают финансовой стабильности России.

Правительство ищет выход

Российские власти не исключают варианта, при котором из-за санкций США придется отказаться от размещения гособлигаций на внутреннем рынке, причем, вплоть до конца 2019 года. Это произойдет в том случае, если на рынках возникнет стрессовая ситуация. С таким заявлением на Московском финансовом форуме в четверг выступил заместитель министра финансов Владимир Колычев. Он отметил, что Министерство финансов вполне комфортно чувствует себя при изменениях на рынке – благодаря гибкости программы заимствований.

При этом, как сообщалось ранее, аукцион Минфина по размещению ОФЗ с погашением в феврале 2024 года на 15 млрд рублей признали несостоявшимся. Причиной для этого послужил резкий рост волатильности, который наблюдается на финансовом рынке. Как считают эксперты, вся проблема состоит в отсутствии заявок по той цене, по которой министерство готово было продать бумаги.

Как отмечает «Прайм», традиционно министерство отменяет аукцион ОФЗ в условиях слабой конъюнктуры рынка. Это происходит, как правило, на фоне давления извне. Подобная ситуация происходила и в апреле, после того как США ввели новые санкции против России. Сегодняшняя ситуация связана с ожиданием очередной волны санкций в связи с делом Скрипалей. Кроме этого, нынешняя финансовая нестабильность на долговых рынках «обязана» и риторике Центробанка, который «посылает сигналы об ужесточении денежно-кредитной политики в ближайшее время».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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