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Рост бедности и мировой кризис. Алексей Кудрин рассказал, что ждет Россию

13 Марта 2020 341 0 Экономика
Рост бедности и мировой кризис. Алексей Кудрин рассказал, что ждет Россию

Глава Счетной палаты и ближайший соратник президента Владимира Путина Алексей Кудрин дал неутешительный прогноз: мировая экономика столкнется с кризисом, а Россия расплатится за него нулевыми темпами роста и выросшим уровнем бедности. Не спасут ситуацию и социальные инициативы Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию.

Мировой кризис и Россия

  • Мировая экономика подошла к порогу кризиса, и он будет «достаточно чувствительным», считает Кудрин. Главное отличие нового мирового экономического кризиса от того, что было в 2008 году, заключается в том, по мнению главы Счетной палаты, что Китай сильно пострадал от коронавируса. Из-за этого он больше не сможет быть двигателем мировой экономики.
  • На России кризис скажется прежде всего через низкие цены на нефть. По его словам, сохранение цены на уровне 35 долларов за баррель и курсе доллара в пределах 72 рублей приведут к тому, что федеральный бюджет потеряет 3 трлн руб. нефтегазовых доходов. Из них ниже цены отсечения согласно бюджетному правилу – 500 млрд руб. Дефицит вырастет до 2% ВВП.
  • В этом Кудрин видит риски снижения роста ВВП с 1,9% до нуля. Не исключена и рецессия в российской экономике, предупредил комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Кудрин.
  • Даже нефть по 40-45 долларов за баррель не даст существенного роста российской экономике в 2020 году. Она будет топтаться на месте. Для сравнения, рост экономики в 2019 году составил 1,3% ВВП.
  • При этом правительство все еще строит бюджет на устаревшем прогнозе Минэкономразвития, которое предполагало, что нефть будет стоить 57,7 долларов за баррель, а курс доллара составит 63,9 руб.
  • По оценке Кудрина, инфляция в текущем году вырастет до 6%.

Рост бедности неизбежен

  • В социальном плане все это говорит об увеличении бедности россиян. Низкие цены на нефть, в силу нефтяной зависимости России, означают и снижение реальных доходов населения. По словам Кудрина, они неизбежно сократятся вслед за девальвацией рубля, которая пока составила 10%, но может и дальше продолжиться.
  • «Изменений в лучшую сторону не произойдет», – отметил Кудрин. Он считает, что бедность в стране увеличится. Планы Путина и правительства по росту реальных доходов граждан можно считать несбыточными.
  • Еще в феврале Минэкономразвития делало прогноз по сокращению бедности в России в 2020-2023 годы. К 2023 году показатель бедности должен был снизиться до 7,7% с текущих 13,1% от всего населения. Путин требовал от правительства снизить уровень бедности до 6,6% к 2024 году.
  • Все, на что надеется Кудрин в этой ситуации, подорожание нефти. Однако Саудовская Аравия объявила ценовую войну России и собирается продавать нефть со скидкой для Европы и Китая.
  • Напомним, что 6 марта страны ОПЕК+ не смогли достигнуть договоренности ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В итоге это привело к тому, что с 1 апреля будут сняты все ограничения по добыче нефти в странах-участницах. Это обстоятельство вызвало обвал на нефтяном рынке.
  • Также ранее министр экономического развития Максим Решетников анонсировал обновленную версию сценарных условий социально-экономического развития экономики РФ, которую планируется представить до 9 апреля. В ней, по его словам, будет учитываться влияние коронавируса на российскую экономику.

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Редакция "Капитала Страны"

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