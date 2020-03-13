Рост бедности и мировой кризис. Алексей Кудрин рассказал, что ждет Россию 341 0 Экономика

Глава Счетной палаты и ближайший соратник президента Владимира Путина Алексей Кудрин дал неутешительный прогноз: мировая экономика столкнется с кризисом, а Россия расплатится за него нулевыми темпами роста и выросшим уровнем бедности. Не спасут ситуацию и социальные инициативы Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию.