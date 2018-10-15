Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника

В 98,6 млрд руб. обойдется строительство одного атомного ледокола «Лидер». Эта сумма не учитывает НДС и дополнительные расходы, пишет «Коммерсант». Всего в России планируют построить три ледокола этого проекта. Исполнителем проекта стала дальневосточная верфь «Звезда». Контракт на первое судно должен быть подписан не позднее декабря следующего года, закладка произойти не позднее февраля 2020 года, а сдача – в 2027 году. Финансирование строительства будет полностью осуществляться на бюджетные деньги.

Банки продолжают поднимать ставки по рублевым и долларовым вкладам. Так, Сбербанк в пятницу, 12 октября, второй раз за год поднял ставки по всем рублевым вкладам на 0,15–0,5%. В тот же день банк заменил свой самый доходный вклад «Онлайк» со ставкой 6,5–6,7% годовых на вклад «Рекордный», на котором рубли можно разместить под 6,5–7,15% годовых, сообщает РБК. Повышение ставок связывается с оттоком средств физлиц с банковских вкладов. В сентябре вклады населения снизились на 0,8% до 26,9 трлн руб., в августе отток составил 0,6%. Та же тенденция наблюдается и по вкладам в иностранной валюте. Например, объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков (Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка) сократился на 7,4 млрд долларов.

Дональд Трамп заявил, что не хочет «терять триллионы долларов и миллионы рабочих мест на ликвидации последствий изменения климата», передает РИА Новости. Ранее Трамп объявил, что США выйдут из Парижского соглашения, участники которого обязались существенно сократить выбросы в атмосферу. Парижское соглашение было принято 195 странами в декабре 2015 года. Целью соглашение является осуществление действий по ограничению роста температуры до 1,5°C сверх доиндустриальных уровней.

С ноября Россия прекратит поставки в Белоруссию бензина, дизельного топлива и мазута. Ограничение будет действовать до конца следующего года, сообщает РИА Новости. В Минэнерго объяснили, что беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Белоруссию приводит к их масштабному реэкспорту. При этом республика обеспечивает свои потребности в нефтепродуктах за счет переработки российской нефти. Кстати, эту сферу ограничения не затронут – в 2019 году Москва отправит в соседнюю страну 24 млн тонн нефти, как это было ранее.

Россия планирует помочь Ирану. Руководители двух стран договорились о механизме, который должен минимизировать ущерб от экономических мер Вашингтона, сообщает «Интерфакс». Согласно подписанному документу, Иран будет переправлять свою сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в России. Документ также подразумевает, что сотрудничать готовы не только Россия и Иран, но и Европа, которая будет «молчаливо соглашаться» с тем, что Тегеран продолжит продавать нефть азиатским странам.